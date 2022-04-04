俄烏之戰實際上是美俄之戰，是美國拿烏克蘭當槍使，用烏克蘭的人命、國土和國運當工具挑戰俄羅斯，糾集老美的全球力量，全方位制裁和輿論戰圍攻俄羅斯，削弱俄羅斯。

這場戰鬥，美方最高領導人是總統拜登，俄方最高領導人是總統普京。這兩個人若「單挑」，拜登肯定不是普京對手；若以兩位總統背後的國家力量而論，肯定普京遠不及拜登；若以兩國政治制度「產生」總統、維護總統權力地位以及落實到普京和拜登身上而論，普京又勝拜登一籌。

橫豎來看，不論俄美內外發生了甚麼事，無論俄美之戰打成甚麼樣子，普京的「可執政時間」和權力地位都會比拜登強固。若無天大的意外，就是這麼耗下去，拜登也會被普京耗得先下台。對此，拜登恐怕很是忿忿。

怎麼辦呢？拜登最省事、最自欺欺人的辦法，就是用老美最擅長的造謠生事、再煞有介事的「分析一番」、讓謠言「成真」的本事尋找自慰。美國官員最近造謠說，普京被身邊不敢講真話的幕僚誤導，未能掌握俄烏戰況和俄羅斯受制裁後的慘況，作出錯誤決策，和俄國軍方關係緊張，普京現在很孤立。於是，拜登就這個由謠言而產生的偽問題答記者：「這有很多猜測，但普京似乎在自我孤立，而且有迹象表明他已經解僱或軟禁一些顧問。」拜登又是「猜測」、又是「似乎」、又是「迹象表明」地雲裏霧裏「遊」了一遍後，又一本正經的說：「但我現在不想對此太採信，因為我們沒有很多確鑿證據。」既然不採信，缺證據，又要胡扯出來、亂說一通幹甚麼？這樣的總統，不是在自暴其短、自暴其虛、自暴其要靠謠言自我安慰混日子嗎？

克里姆林宮發言人駁斥了這些有關普京的謠言，告誡白宮，這種胡亂造謠的情況「令人遺憾及擔憂，因為這種全面誤解會導致美國作出錯誤及鹵莽的決定，產生非常惡劣的後果」。對此，拜登肯定裝聽不見。