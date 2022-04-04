造謠抹黑是美西方一貫伎倆，俄烏戰爭爆發後，針對俄羅斯的謠言更是鋪天蓋地，連堂堂美國總統也拿謠言來說事。有美國官員引述所謂的情報指，俄總統普京受到幕僚誤導，以致未能掌握俄軍在烏克蘭的真實戰況，甚至不知西方制裁對俄經濟的破壞力有多大。這種謠言可謂幼稚不堪，根本不值一哂，拜登偏偏煞有介事回應一番，並指普京似乎正自我孤立，而且有迹象表明他已經解僱或軟禁一些顧問。此話到底有何根據？其實沒有任何根據，拜登自己也承認「我們沒有很多確鑿證據」。

沒有證據還要大肆渲染，你說好不好笑？實際上，老美編造謊言根本不需要甚麼證據，不管多麼荒誕離奇，總有一些人相信，因為世界上傻子太多。但他們將普京形容為一無是處、一塌糊塗，甚至老人癡呆、自我孤立等等，好像即將倒台似的，未免太可笑了。正如克里姆林宮發言人指出，無論是美國國務院還是五角大樓，都沒有掌握克里姆林宮的真實情況，完全不了解普京、不了解決策機制，也不了解俄方的工作風格。

正是因為無知，才會導致誤判，美國對俄羅斯固然不了解，對中國更是近乎一無所知。俄烏戰爭爆發後，美國不斷脅迫中國跟隨西方制裁俄羅斯，恰恰證明本身幼稚。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃忍不住揶揄道：「西方真的覺得北京能被嚇唬住嗎？他們太不了解中國歷史和中國人民的性格了。」

是的，但凡美國對中國國情有一點點了解，就不會做出如此愚蠢的脅迫行為，中國人早已表明不吃這一套，老美卻一直不長記性。近日有外媒威脅稱，假如華為繼續在電訊領域對俄羅斯提供支持，可能會遭到美國新制裁云云。人們倒想問問，這幾年美國針對華為的制裁還少嗎？美國動用國家力量打壓，甚至拉攏附庸國一起圍堵，尚且無法擊垮華為，現在還能有甚麼新招數？再說，連印度也拒絕跟隨美國制裁俄羅斯，中國又有甚麼理由聽從美國指揮？

水能載舟，亦能覆舟。烏克蘭亂局無疑令美國軍火商大發其財，令美國天然氣生產商盆滿缽滿，但華府對俄羅斯毫無底線的瘋狂制裁，以及政客和媒體拙劣不堪的造謠抹黑，勢必進一步損害美國的國際信譽，也勢必加速其霸權的衰落，終有一天連歐洲盟友也會割席而去。