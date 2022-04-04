上海疫情持續，每日新增確診個案佔全國逾六成，以4月1日為例，全國新增9,875宗本土個案，上海便佔6,311宗。外媒煞有介事指出，上海市內有安老院舍爆疫，不論是院友或護工皆難幸免，至少百人受感染，甚至有人將屍體從院舍運走，極盡危言聳聽之能事。姑勿論如何，上海情況不妙已是不爭的事實，似乎正重演香港這兩個月以來的慘況，地方政府及內地專家必須吸取香港的慘痛教訓，再配合內地高效的動員能力，相信必能走出疫境。

香港人經歷過這兩個月的大爆疫，已知Omicron的傳播力極之驚人，唯一稍堪安慰的是其殺傷力不如Delta，對健康的成年人並不致命，但對老人家和小孩子仍是非常危險，香港的失敗經驗大可成為國家的反面教材，讓上海借鏡。首要當然是做好長者隔離安排，讓大部分患者居家隔離亦是無可避免。中國的防控能力一向在全球首屈一指，惟新冠病毒來到Omicron這一代變種，應對方法已不同以往，需要變陣出擊，動態清零+居家隔離將是新方向。

筆者一直是「清零派」，認為病毒與人類勢不兩立，不能共存，可以清零就應該清零。但新冠疫情已大流行兩年多，全球最頂尖的醫生和科學家對此依然沒轍，疫苗頂多只能預防重症，不能防止感染，遑論殺滅病毒。到底新冠何時才會遇到天敵，科學家何時才能像防天花、種牛痘一樣，推出消滅新冠病毒的藥物，至今仍然沒有答案，奈何本港經濟已隨疫情插水，基層水深火熱。連滴水不漏的上海也告失守，港府更要做好外防輸入，最重要是增加及優化長者隔離設施，但與此同時亦需安全有序地重啟經濟，恢復正常往還。港府是時候戴罪立功，為國家示範疫後出路。