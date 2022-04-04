世情多變，波譎雲詭，美、英兩國自顧不暇，卻還有閒情到別人家門口挑動是非。近日，兩國分別發表報告，指香港實施《港區國安法》之後，法治獨立和學術自由都受到打擊。單是出口術，白宮和唐寧街尚嫌力度不足，事前恐怕已約好內應，在公開報告的幾乎同一時間，香港終審法院兩位英籍非常任法官突然宣布辭職，聲稱是不欲與損害法治的政府同流。

不過，這一場由美、英主導的鬧劇甫一上演，就給人砸台。兩人離職後，終審法院有9名外籍法官隨即表明會留任。他們指香港法治基礎堅牢，終院擔當審訊的最後把關工作，稱職稱任，一直名實相副。若然特區的政制和法制當真如此不堪，試問為甚麼願意留下來的外籍法官，會佔了絕大多數？

至於說香港學術自由受損，更是無稽。美、英兩國攻擊香港的法治，總算能找到兩個跳樑小丑唱和，但在學術界則是波瀾不興，根本沒人答理。本港外籍教授的數量遠多於外籍法官，自從實施《港區國安法》以來，卻不曾出現過離職潮，就算有人辭任，也是基於個人理由，這兩年以來，沒有一位外籍學者受過政治檢控。

反觀發表香港報告的美國，當地不少華裔學者卻在臨淵履薄。2020年2月，田納西大學的胡安明副教授，以至2021年1月，麻省理工學院的陳剛教授，都分別被捕。到頭來，胡安明被判無罪，據說陳剛也快將獲撤銷檢控。

事實證明，這些案件多屬誣告，目的就是讓華裔學者人人自危。2021年11月，美國更有近二千名學術界人士致函司法部長，抗議華裔學者頻遭打壓。以此觀之，哪裏的學術更不自由，豈非彰彰明甚？