正當本港的新冠肺炎單日確診數字連續多日維持在4位數，兩名抵港旅客被發現帶有Omicron BA.1及BA.2複合病毒，以港官抗疫永遠追落後的往績，加上9國禁飛令本月1日起取消，大批「好掛住香港」的人士正急着湧回香港，一波未平一波又起的暗湧正朝香港襲來，疫情下本地疲弱的經濟只怕更加不堪一擊。

根據英國衞生安全局公布，目前有3種涉及Delta和Omicron的複合變種病毒，其中一種由Omicron BA.1和BA.2病毒混合而成，暫名為「XE」，另外兩款「XD」和「XF」，是由Delta和Omicron BA.1混合而成，以變種病毒的組成源於何者較多以作區別。

新冠變種病毒層出不窮，就算稍後命名延伸至「XL」、「XO」、「XS」也不令人感到驚訝，反正世人滿足於接種了現有疫苗仍是繼續中疫播疫，甚至針後染疫、重症、死亡亦大不乏人，人們既然對敦促藥廠研發新疫苗表現冷淡，對說好了的新版疫苗永遠只聞樓梯響又完全無感，那麼即使有朝一日變種病毒命名得排至「VSOP」，那也只不過是咎由自取。

政府專家顧問許樹昌指新型複合變種病毒傳染力較強，幸尚未流入社區。然而，稍後會不會走漏一宗兩宗個案，令病毒在社區擴散，誰也不敢保證。可以肯定的是，當下一波疫情襲來，港官一定會照樣搬出嚴苛至極的禁聚措施，有逾七成人已接種兩劑疫苗也不代表肯放寬，抗疫無力百業殘的局面必將重演。

有手停口停的美容業從業員受訪，批評政府的「臨時失業援助金」緩不濟急。對於水深火熱的貧苦大眾，除了建議他們盡快想方設法覓得在家「工作」的鐵飯碗外，實在已沒有其他抗疫良方了。