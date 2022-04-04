防疫服務包首階段派發行動日前展開，全社會總動員，各地區團體、非政府機構組織大量義工配合當局的運送工作。筆者服務的九龍西區有大量舊樓和「三無」大廈，需要大量人手上樓逐家逐戶敲門派發。雖然任務艱巨，但很多市民都義不容辭，參與我們的義工隊伍，一齊將一袋袋承載着中央關懷的物資包送到包括劏房戶的舊樓住戶手中。

今次派發行動具有開創性意義，對於香港提升抗疫能力，甚至建立一套社會總動員的辦事機制，都是一次很好的嘗試。350萬份防疫服務包，由包裝到派發，都動員數以萬計的義工，能在短時間內完成，足以證明地區組織的力量。這股力量，絕對可以運用在日後的抗疫工作，以及改善地區行政和治理，關鍵是政府要做好統籌角色，加強與地區組織的合作與協調。

據筆者的參與及觀察，防疫服務包派發工作大致暢順，中間雖然發生一些小插曲，例如深水埗首日派發的上午，一度出現服務包短缺，義工們花了一些時間等候，我們向民政處反映後，情況獲得改善。期望政府在統籌協調各方執行的過程中不斷積累經驗，及時與社會各界總結，努力形成高效的官民合作機制，可以在抗疫等非常時期發揮作用，迅速應對突發情況，支援有需要的市民。

抗疫是持久戰，儘管目前確診數字回落，但絕不能掉以輕心，始終每日確診人數仍多，市民對物資的需求仍大，物資派發的渠道要更加暢通，並不斷延續下去。本地防疫措施逐步放寬後，疫情絕對有機會反彈，當局要利用這段時間，及早提升各項防疫能力，除了物資派發，還有檢疫隔離、全民檢測、病患救治等範疇。總結經驗，完善執行，謀劃未來，解決各項防疫樽頸，香港才能早日走出疫境。