香港抗疫怪現象可說是世界之最，750萬人和90個立法會議員，在政府沒有及早公開提交防疫抗疫的全圖預案和行軍路線及時間表下，竟然只是圍繞抗疫總司令林鄭拍拍腦袋的「天天講」來氹氹轉遊花園。負責監察行政機關的立法會，又竟然束手無策，對政府完全沒諮詢立法會的各種防疫抗疫天天變的做法，瞠目結舌，沒法第一時間嚴厲跟進質詢監察，奇哉怪也！

最新鮮熱辣的例子，是日前抗疫總司令忽發奇想，預告將會在全民派發「防疫服務包」後，要求全港市民利用服務包內的快速檢測劑自我檢測，再向政府申報，以便了解全港染疫情況。此議發表後，連一向獲政府尊重和諮詢意見的多位專家都質疑此舉的目的和效果，社會輿論也多質疑當局「賊佬試沙煲」，有意以此取代或拖延全港全民的強制檢測。

雖然林鄭總司令提出此議時說，會交由部門研究後再公布，但已見特區政府指揮系統的神經錯亂，分不清政府決策要有層有次有程序，把政策醞釀、諮詢、拍板、頒布及推行等環節全由總司令靈機一觸說了算，也完全不尊重立法會。專家嘛，也只不過是「鍾無艷」的擺設道具而已。

全民自我檢測兼自報檢測結果，完全是建立在盲目相信全民皆懂、皆做、皆可信可靠獲得資訊的基礎上。倘行得通，何需全民強檢？何需立法多項執行抗疫強制措施？想出如此空中樓閣的人，請解答6個問題：其一，怎確保全民會做？其二，怎確保全部檢測結果真實無誤？其三，拒做怎知怎辦？其四，虛報又怎知怎辦？其五，政府怎知沒漏網？其六，不懂自我使用檢測怎辦？

目前影響個人生死抉擇的打針也沒全做到，更遑論全民自覺檢測！請勿自欺欺人。