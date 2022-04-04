明天係清明，這天代表仍活在塵世嘅人，對祖先及遠去親人嘅思念，除咗慎終追遠，亦有禳災祈平安的意義。

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂！有人卻描寫了清明繁鬧現象，像明朝的散曲家王磐，其《清江引‧清明日出遊》云：「問西樓禁煙何處好？綠野晴天道。馬穿楊柳嘶，人倚鞦韆笑，探鶯花總教春醉倒。」之不過，時移世易，今人嘅清明，已經少了好多樂趣，像掃墓祭祖之餘，順道春遊踏青、放風箏、牽鈎（拔河）等。看本報頭條新聞，更認同本報「正論」之感慨：清明時節雨紛紛，抗疫無能添冤魂！

唉！第5波疫情累計死亡個案近8,000宗，一眾需為逝者籌辦喪禮嘅家屬，面對重重難關！有讀者憶述親人疫歿，領屍等近一個月。事實上，這波疫情都唔知有幾多市民喺親人彌留日子，未能見最後一面，正如韓愈嘅《祭十二郎文》所痛：「嗚呼！汝病吾不知時，汝歿吾不知日，生不能相養於共居，歿不得撫汝以盡哀，斂不憑其棺……」總之，香港儼然成為悲情城市，令人不忍卒睹！

早前殮房不足，屍疊屍，棺木甚至因疫情受阻未能及時供港而清零！其後雖然得到紓緩，但出殯仍需大排長龍。殯儀業界指出，主因是接收新冠死者嘅殯儀館有限，目前預訂，最快都要等到下月初才有場地。中國人對離世親人，儘管不一定能風光大葬，但點都唔想太求其，總不能令離世親人死都冇尊嚴！依家卻因政府掉以輕心，致令唔少市民失去至親，生前不能見，後事大拖延，以至何時化輕煙、令逝者早登極樂世界都難料！失去媽媽嘅蔡太期望特首公開向新冠死者家屬道歉！政之所興在順民心，特首明白甚麼叫「安上治民，莫善於禮」嗎？