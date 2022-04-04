2019年冬至前夕，一批深水埗露宿者在一次反罪惡行動中被丟棄家當，其中14名無家者入稟小額錢債審裁處，向政府索償2,000元至13,290元不等，歷時一年9個月，日前終獲判勝訴，但每人只得100元的象徵式賠償，且要自行承擔訟費。這個公義未免來得太遲亦太寒酸，談不上善待弱勢，更難助露宿者脫貧解困，政府絕對不能善小而不為。

露宿者是全球普遍存在的城市管理問題，得不到友善對待或妥善跟進的情況，更是時有所聞；加上部分露宿者本身就是社會邊緣人士，間有舉止偏差甚至違規違法的行為表現，亦因他們佔用公共地方並將街頭環境弄得髒亂，招惹不滿，因而當局加強執法整治和清潔驅趕也屬理所當然。不過，今次事件引伸出一個關鍵省思，就是若只集中事關公共治安的反罪惡清場行動，而忽視了對露宿者起居和生計的衝擊，亦未曾考慮事後的補償，恐會得不償失，令政府的良政善治蒙上污點。

目前在處理露宿者問題方面，欠缺一套完整的政策和跨部門的協調互助，且採取「清場」為主的驅趕策略，無論是改建休憩設施、定期「洗地」、反罪惡驅趕和清理「雜物」，雖可防堵露宿者非法佔用公共場地設施，但行動的社會觀感欠佳，治標不治本，既無法讓他們有家可歸，亦易造成更多爭議衝突，政府過往曾兩度主動和解，向每名受影響露宿者賠1,610元至8,820元，今次更是首次訴訟，每人100元的敗訴賠償，金額雖遠較和解為少，但已成案例，為政策留下污名，更被批評為政不仁，既輸公義，亦欠公道。

須指出，露宿者並非刻板印象中的懶惰和不上進，而是每人都各自有自己的故事和隱衷，或是因經濟、健康、個人行為、不良生活習慣、與家人關係甚至是受疫情影響等，而宏觀的社會發展和經濟景氣，正是將他們逼上街頭的最大推力，亦令他們成為亟待支援的受害者，因而政府在處理問題時絕不能簡單地一刀切，更不能巧立名目地驅趕清空，而應主動作出政策承擔，策劃統籌跨部門協調合作，並結合民間力量，制訂長中短期的露宿者「清零」目標、路線圖和具體落實方案，全力解決無家背後的問題。畢竟，若仍繼續依靠社福團體或一味驅趕，只會令他們跟社區、社會愈趨脫節，加重被遺棄感和孤獨感。

或許有人會認為，露宿者的人數不多，但背景複雜、良莠不齊，加上跟進支援的成本高、回報低，不符成本效益的標準。不過，本人認為，第一，露宿者本身就是社會上最需要給予支援的一群，作為負責任的政府和心存公義的團體和民眾，都是責無旁貸。第二，人數既少，正好作為推動善治關懷的試點，為日後全面照顧基層、紓解社會深層矛盾開拓思路和積累經驗。第三，一個城市的文明，不僅體現在城市中心的繁華昌盛，更體現在對暗處需要幫助的人的尊重和關懷。