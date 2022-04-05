世界視線：奇襲俄國炸油庫　烏軍請槍振士氣

俄羅斯西部邊境城市別爾哥羅德日前出現不速之客，兩架低空飛行的直升機於拂曉時分成功避過防空雷達，連射多枚導彈摧毀一個油庫後全身而退。俄方一口咬定是烏克蘭越境攻擊，不少評論認為烏軍轉守為攻的時刻到了。但至今只有俄方提供事發片段，烏軍沒有公布任何資料，令人懷疑會否是提振士氣的戲碼，並由僱傭兵執行任務。

過往烏軍攻擊俄國境內目標一般是發射短程彈道導彈，以射程120公里的圓點導彈為例，可有效覆蓋距離邊境僅40公里的別爾哥羅德。如果導彈靠前部署，有機會把全市置於射程範圍內；且導彈由發射車運載，發射後可立即轉移，減少暴露時間。既然有導彈，為何要提高難度用直升機呢？駕駛直升機深入敵境可謂藝高人膽大，在昏暗天色下飛行不但考驗機師技術，事前更須周密計劃，精準把握天氣資訊、飛行路線和高度、攻擊時間及目標等各項因素，否則變成有去無回。

在戰事最初幾天，烏軍一名米格29戰機機師號稱擊落多架敵機，事後亦有公布這名「基輔之鬼」戴着飛行頭盔，坐在戰機駕駛艙的照片。奇怪的是，烏軍戰報在今次奇襲後沒有邀功，並沒有公布直升機機師照片。戰爭爆發後，烏軍直升機作戰較為罕見，直至近期出動營救孤城馬里烏波爾的極右亞速營，才有較高曝光率，但部分難逃被擊落命運。

根據俄國防部早前的說法，烏軍149架直升機已摧毀77架。在人員及裝備急需補充的時刻，烏軍以直升機奇襲要冒很大風險。在只許成功不許失敗的壓力下，改由技術高超的外籍士兵執行任務並非不可能，亦解釋了為何烏軍沒有公布相關照片及片段，由俄方公布片段便是奇襲成功的最佳見證。

不過，烏軍可能考慮不周，忘記了油庫屬於民用設施，如此一來便與他們口中的俄羅斯侵略軍無異了。隨着亞速營更多惡行曝光，最新民調顯示俄國多達81%受訪者支持戰爭，現時又多了一宗襲擊民用設施，相信會令支持戰爭的俄國人進一步增加。不得不提的是，俄方直指事件不利於談判，亦令人懷疑背後會否是基輔強硬派指使。