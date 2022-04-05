正論：落花有意隨流水　流水無心戀落花

清代詩人李漁寫過一首《惜桂》：「萬斛黃金碾作灰，西風一陣總吹來。早知三日都狼藉，何不留將次第開？」在西風吹襲之下，萬斛黃金似的桂花被碾作灰塵，早知如此容易凋謝，為何不留着慢慢開呢？詩人由此得出的結論是：「盛極必衰，乃盈虛一定之理。」事物發展到盡頭就開始衰敗，這是自然規律。

林鄭月娥宣布不參選第六屆行政長官，意味其42年政治生涯即將壽終正寢，這是知難而退，也是逃不過的自然規律。其特首任期內一無是處，施政一塌糊塗，搞得烏煙瘴氣，導致天怒人怨，再不知難而退，結局只會更加難堪。新人事新作風，不管下任特首是誰，人們無不寄望可以帶領特區走出困境，重新出發。畢竟，香港已被無能政府折騰太久，各行各業奄奄一息，亟待活水打救。

特首選戰提名期已經展開，目前仍未有重量級人馬報名參選，外界傳言滿天飛。林鄭連日來扭扭捏捏，遲遲不肯明確表態，直到昨日也許認為到了「適當時候」，才坦承不會參選連任，更稱去年3月兩會期間已向中央表達不連任意向，唯一考慮是家庭，「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企」。強調目前要做好四方面工作，包括辦好特首選舉、繼續抗疫工作、做好回歸25年慶祝工作及做好政府換屆交接。期間更疑一度眼泛淚光，顯然是百般滋味在心頭。

林鄭不捨是肯定的，儘管她自揭去年3月已向中央表明心迹，但從她這一年來的言行可見，不爭取連任恐怕只是迫不得已。過去一年林鄭政府動作多多，包括重組政策局，建議下屆政府的政策局增至15個，其中運房局將會分拆，並新設文化、體育及旅遊局等；此外又拋出宏大的「北部都會區」計劃，而「明日大嶼」亦沒有停下來，在疫情下堅持上馬。試問一年前已決定歸隱的她，還會如此費心部署各項鴻圖大計、為下屆政府越俎代庖嗎？

事實上，將家人搬上枱面，作為離任不幹的下台階，正是政客慣用藉口。其前任梁振英也是持同一理由，幹完一屆便心不甘情不願地離職。所謂家人要求「夠鐘返屋企」，實在很難令人相信，真正原因只有一個，就是得不到中央首肯和祝福。有傳林鄭在特首提名期前夕被急召北上面見國家領導人，結果灰頭土臉回港，有人明白大勢已去，惟有死心。正如古人所說：「落花有意隨流水，流水無心戀落花」。神女有心，襄王無夢，一切也是徒然。

顯而易見，林鄭放棄爭取連任的決定既是自知之明，也是絕大多數港人的意願。最新民調顯示，林鄭評分僅餘26.6分，比一個月前大跌5.2分，創2020年4月以來新低。引發民怨的最大原因是抗疫無能，新冠疫情爆發兩年多，港府一直拖泥帶水，敷衍塞責，第5波疫情全面失控後，港府更是徹底躺平，表面上堅持動態清零，實則與病毒共存，林鄭甚至暗諷內地是動態清零的「始作俑者」。這波疫情導致死病枕藉，港府無疑必須負起最大責任。近日疫情大致喘定，絕非林鄭政府的功勞，而是有賴中央全力介入和援助。

除了抗疫一塌糊塗，反修例黑暴同樣對香港造成嚴重傷害。這場曠日持久、遺禍深遠的動亂由港府修訂《逃犯條例》引爆，反對派與外部勢力裏應外合，聲勢浩大，特區淪為汽油彈和磚頭橫飛的戰場，戰火持續逾年而未息。中央三令五申特區政府止暴制亂，偏偏林鄭陽奉陰違，一再向反對派跪低，將特區一步步推向深淵。要不是中央在緊急關頭推出《港區國安法》，香港恐已萬劫不復。

雖說如今事過境遷，香港逐漸由亂入治，但整個社會已元氣大傷。加上社會撕裂難以彌補，移民潮愈演愈烈，香港到底何去何從，不能不令人擔憂。尤其是面對百年未有之大變局，國際局勢波譎雲詭，西方千方百計遏制中國，香港處於風口浪尖，未來的挑戰勢必更加嚴峻。所以必須由一個企得硬、靠得住，既要有國際視野、又要有國家情懷的人帶領，才不至於使香港再次淪為國家安全的缺口。

末代港督彭定康早前施放冷箭，嘲諷包括林鄭在內的歷任香港特首家人均持有英國護照，紀律部隊內也不乏雙重國籍人士，並形容這些人為「叛徒」。肥彭陰魂不散，對特區指手畫腳，固然是別有居心，但若不因人廢言，他說的並非全無道理，特首及其家人、紀律部隊高層持有雙重國籍，顯然不止是歷史遺留下來的問題，而是牽涉到特區高官的效忠問題，以及國安漏洞。《基本法》規定特首及主要官員不能持有外國國籍，卻無規定其家人必須放棄外籍，例如林鄭的丈夫和兒子便擁有英籍，前任特首梁振英的家人也不例外。至於下任特首若由紀律部隊出身的人擔任，雙重國籍問題也勢必引起爭議。如何避免落人口實，真正落實愛國者治港，中央必須拿出具體方案。

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。香港問題千頭萬緒，管治亂象層出不窮，說到底就是人的問題。香港經歷四位特首，每次都是以希望開始，以失望告終，問題就是出在中央用人不當，所託非人。過去中央錯將五十年不變當成五十年不管，對特區事務放任自流，揀選的特首一蟹不如一蟹，致令反對派和外部勢力氣燄囂張，港獨瘋狂蔓延。首任特首董建華老實有餘，能力不足；繼任的曾蔭權爵士只知與富豪勾肩搭背，政策向大財團傾斜，完全不理民間疾苦；之後的梁振英眼高手低，解決不了社會問題，反而開啟社會撕裂；現任的林鄭更不用說，幾乎沒有做過一件正事好事，甫上任即向反對派獻媚，更是埋下黑暴隱患，險些葬送香港。

在中央出手之下，香港已清除大量政治障礙，能不能否極泰來，重新出發，新特首可謂任重道遠。尤其是經過疫情摧殘，香港經濟處於冰封，百業蕭條，民不聊生，連一向堅挺的樓市也有失守之勢，指望時日無多的林鄭政府打救是不切實際的，如何收拾爛攤子，在在考驗新特首的智慧和能力。

絕大部分香港人的要求其實很簡單，但求能夠安居樂業。所以，特首選舉是澳門「一人模式」也好，是有競爭的選舉也罷，小市民並不關心。中央領導人早就列出特首四大條件：愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護。港人最在意的還是後兩條，但願這次不要再令人失望。