產評：能源政治返舞台　全球經濟大顛覆

俄烏開火，引發的不僅僅是一場東歐戰役，更讓能源政治再次主導世界經濟格局。目前，美俄在能源上拗手瓜，美國拋出史上最大的戰略石油儲備以力遏油價，歐洲正設法增加非俄油氣供應來源，俄國則以能源折讓價利誘其他貿易夥伴棄用美元交易。如是者，一邊能源「去俄化」，一邊經貿金融「去美元化」，變相觸動能源與金融這全球經濟兩大主脈，且別期望動盪的日子好快完結，而影響這場爭霸戰賽果的關鍵，就在於「顛覆」二字！

歐美漠視本國的高通脹問題，就俄烏衝突，向俄國作出史上最嚴厲的金融及能源制裁。歐洲高度依賴俄國天然氣供應，面對俄國威脅所有「不友好國家」的供氣交易須支付盧布，變相獲發「斷氣」通知。在通脹高企下，若堅拒不以盧布交易，歐洲就得盡快尋找替代供應，否則俄國經濟未垮，歐洲經濟先冧。

另一方面，俄國藉手握的油氣及天然資源，拉攏和加強與未表態加入西方陣營制裁俄行列的國家關係，包括全球兩大人口國印度和中國。目前的局勢正好說明國際政治正站上數十年從未有過的高度，操控着全球政經走向。東西對立，新冷戰必將改變運行數十載的全球化經濟面貌，取而代之是半球化發展，非友即敵。世界經濟規模將收縮，壁壘分明，容易爆發地緣政治衝突。動盪與戰禍，不利消費與投資，最終只會加劇全球經濟衰退的風險，攬炒之下，豈有贏家？

應對眼前通脹風險，確保能源供應支持經濟發展，成為西方尤其歐洲諸國的當務之急。惟美國押注美元霸權，圖「陰乾」俄國經濟，也是背水一戰，風險就在於俄國一直身體力行的「去美元化」，尤其如今中東石油國與美國關係大不如前，石油交易擬增加使用非美元，例如人民幣進行交易，長遠必不利美元的國際一哥地位。

當然，西方的應對招數不僅限於釋放戰略石油儲備。所說的乃是全球正推動低碳能源，透過減少使用化石燃料，達致碳中和。俄烏衝突勢必加快歐美地區的能源轉型，從而在根本上擺脫對俄國和中東諸國的傳統能源依賴。

此外，美國正積極透過強化美國製造與科技創新來鞏固美元霸權。最新美國擬制裁俄國最大半導體企業，正正就是劍指支持俄國國內支付卡系統（Mir）的國產晶片，讓俄國無法逃避金融制裁。東西兩大陣營關係惡化下去，其他被美國視為敵人的國家，早晚會步俄國後塵，一嘗美國的金融制裁，相信中國難以幸免。為了防範這個風險，減少使用美元交易、開發自身的支付系統，甚而打破傳統貨幣的框架，加快發展數碼貨幣都是必然選項。

如是者，全球能源及經貿金融都將面對「顛覆」轉變，新能源、新貨幣、新基建、數碼經濟等將應運而生。所謂「狹路相逢勇者勝」，根據現有規則實事求是既然已解決不了問題，就必須要有無懼「大破大立」之心，全方位強化內外實力，始能有條件在世界新秩序爭取合理的話語權！