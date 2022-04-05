功夫茶：愈緝愈毒愈反愈黑　香港沉淪警察運吉

「匈奴未滅，何以家為！」相傳古代名將霍去病，為咗徹底解決大漢王朝嘅心腹大患，不惜拒絕接受漢武帝嘅封賞，多次率軍遠征，直搗匈奴王庭，致使匈奴數十年不敢來犯，為盛世奠基！每逢憂患，難免讓人想念當年嘅輝煌；不知不覺，本港回歸接近25年，諸多危害社會嘅心腹大患，逐一被消滅；唯獨毒品同黑社會呢兩項禍患，一直禍害港人，久久未被清除。警方緝毒反黑25載，結果係愈緝愈毒、愈反愈黑，不禁令人發問︰屬於香港嘅「龍城飛將」如今何在？何時先還港人一個太平盛世？

回歸之前，港英政府苛政無道、貪污腐敗，一心淨係諗住點樣掠水，對黑社會同毒品氾濫視而不見，導致本港出現「地上、地下」兩套秩序。當年嘅黑社會囂張跋扈，視法律如無物，小市民苦不堪言！對住政府要交稅，對住黑社會又要交「陀地」。市民本應受到警察保護，殊不知「警黑一家親」，只要黑幫向警察「派片」，警察收齊利益就大安旨意唔使做嘢！就算激起民怨，受到輿論鞭撻，當時嘅警察最多咪叫黑幫交人，搵幾個替死鬼出嚟認罪，既可「立功」，又可了結案件。當時嘅黑社會龍頭比起港督，更加似皇帝；當年嘅香港，可以話係暗無天日、罪惡橫生！

黑社會之所以財雄勢大，少不了黃賭毒嘅「功勞」，其中以毒品禍害尤深！喺回歸前，香港嘅毒品可謂氾濫成災，海洛英、可卡因、冰毒、搖頭丸、氯胺酮，毒品種類不斷變更，幾多港人被害得家破人亡！然而，黃賭毒作為黑社會嘅罩門命脈，警察「收晒片」自然係動不得！捉嚟捉去，唔係捉道友，就係捉拆家，捉埋啲蝦兵蟹將就當交差，主謀首腦繼續逍遙法外！警方當年治標唔治本，結果黑社會同毒品就一直禍延至1997年！

回歸之後，香港重回祖國懷抱。中央政府對待黑幫同毒品從不手軟，幾多販毒集團首腦命喪法律之下，正義得以伸張！受祖國照耀，唔少港人都深信陽光會重回香江，黑暗將被驅散。奈何50年不變嘅唔單止「一國兩制」，竟然包括警方嘅執法態度。蝦兵蟹將密密捉，遇見黑手照舊縮！近一段日子以嚟，警方屢破毒案，但唔係毒品快餐車，就係後生仔「替死鬼」；幕後黑手公然指揮，都扮睇唔到做縮頭烏龜！喺光天化日之下，黑社會猖狂如此，莫非喺警方內部，仲有人收受利益，偷偷打開保護傘阻擋陽光，為黑幫保駕護航嗎？

樓上吧掃之不盡，路人皆知醉翁之意不在酒，而係毒品溫床，何以幕後黑手可以屢獲放生？文明進步，香港青年奉公守法，唔再投身黑道，黑社會即刻借「假難民」嘅漏洞，大肆擴充南亞兵團為非作歹，港府何以唔堵截，反而動用公帑為黑社會養兵，直頭係捉老鼠入米缸，港府又有冇問過納稅人意見？凡此種種，無不令人懷疑，呢頂黑惡保護傘到底有幾大？點解可以隻手遮天？

「黑惡未滅，何以家為？」自古正邪不兩立，香港一日仲有黑社會作惡，仲有毒品流通，港人都難言安居樂業，只會家無寧日。海關深明此道，屢破運毒大案，每每繳獲嘅毒品數量都令人震驚，為阻止毒品流入立下苦勞，卻從不吹噓；何以警方捉到魚毛，都可以洋洋自得？實在令人汗顏！可惜無論海關如何賣力堵截，警方一日未除賊首，掃黑除惡最終只會得個吉！而呢隻吉，仲係由香港警察親手運到港人手中，實情幾咁諷刺呢！