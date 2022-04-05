7月1日將會有新一屆政府。特首選舉完成後，新的特首選出，便是政府的過渡期。或許新政府的大政策還有待制訂、完善，對現屆政府的政策相信會有所更張。在眾多政策中，防疫治疫最為重要，主因是現屆政府多數不會在餘下的兩個多月達到動態清零，克服疫情。而海外疫情反覆，新變種病毒伺機傳播，香港疫症未清，會面對疫情再起的風險。疫情決定香港各方面的復原希望，即使7月1日前疫症確診人數回落，但相信不會降至個位數，因而未可鬆懈。

現時疫情總結可有幾條：

一、病毒變異迅速。海內外患病者眾，讓病毒有土壤變異，變異帶來的病毒未必毒性必然下降，但傳播力強。當前面對的是Omicron BA.2和混種變異的XE等，大有可能還會有其他。

二、現有疫苗和病後均不能產生足夠的免疫能力。現行的防疫措施如口罩、社交距離、隔離等還是必需。

三、現有變種病毒無症狀病者眾多，輕病者為主，對醫療壓力減少。而且內地及香港中醫療法有效，疫苗及病後亦減重症和病死者比例。社會經濟可據此對防疫措施有所變化，但歐洲等地放寬過快帶來疫情反覆卻是警戒。

香港防疫治疫政策之變化，可參考深圳的動態清零成功例子；新加坡放寬限制得來的效果勝於香港第5波的表現；還有上海在今後一個月怎樣克服疫情蔓延。參考三者經驗，應可幫助香港調整政策。

現屆政府將部分放寬限制，不使疫情惡化的條件是接種疫苗和病患者人數上升，但仍不可能達到人口的百分百，還有不少老弱傷殘為高危社群。長者的照顧已從失救不救扭轉，集中隔離還是主要方法，一是防範感染，原因是社區仍存在大量病毒；二是用中西醫療、醫護照顧，當可減病死重症情況。但香港長者眾多，不少屬貧困孤寡，安老院舍只是冰山一角。以往長者政策的落後，是造成今次長者死亡人數眾多的原因，現時改善安老院舍情況，但社區內還有眾多長者，即使接種疫苗，亦不易抵抗疫病侵害。現屆政府缺乏措施解決，新一屆政府不能依循放棄，不然在病毒未清零之下，這會是防疫缺口。

現屆政府已成留守者，以往績看，很難對之有期望。新一屆政府是香港希望所寄，防疫治疫政策怎樣抑止疫情，怎樣與經濟、社會、民生平衡，將是考驗。