經過反修例暴亂的戰火考驗和高層人事調整，香港警隊成為中央信任的管治隊伍。當時臨危受命的警務處處長升為保安局局長，副處長則升為處長，原保安局局長升為政務司司長。回歸以來特別是在反暴亂中的表現，香港的武將遠勝於文官。

這樣的狀況要「可持續性」，要進一步發展壯大，就要「從娃娃抓起」、從注入新血開始、從人事構成作出調整。香港警隊宣布，4月1日起調整入職要求，包括取消警員、見習督察以及輔警居港7年或以上的要求，投考人只需要是香港永久居民。

據警方表示，過去一段時間招募警察有困難，預計取消居港至少7年的要求，可以吸引在內地或外地留學的人士。

香港警隊招募警員的這項調整，向內地青年敞開了大門，他們無論通過甚麼樣的合法途徑進入香港，成為香港永久居民後就可以立刻投考香港警察，比他們在內地當警察還簡捷。在內地當警察一般要上公安大學、警察學院，而在香港當警察，是招募通過後再到警察學校受訓。這個做法前所未有的為香港警隊注入了新血，開啟了具有完全不同的教育背景、生活背景的內地青年成為香港警察之路，意義深遠。

不必諱言，因為教育和生活背景的原因，因為回歸後反中亂港勢力的惡劣示範、教唆和洗腦，香港年輕一代國家意識淡薄，有不少人成為「黃絲」。他們不願意加入警隊，甚至仇警，即使加入警隊，要讓他們成為有國家意識、政治上「合格」的警察也絕非易事，這對香港警隊是否政治上可靠、隊伍是否「純潔」造成潛在問題。

君不見，在反修例黑暴中，不是有「警隊內鬼」向黑暴分子通風報信嗎？香港警隊的前身是「香港皇家警察」，比港英政府任何部門的「政治標籤」都鮮明！

明乎此，就知道今次警隊招募調整有多重要且先行一步！