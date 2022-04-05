特首選舉提名期在新冠疫情陰影之下展開，花落誰家目前言之尚早，值得一提的是，末代港督彭定康早前一番指指點點，倒是對特首及高官的效忠問題提供一個警示。他指歷屆香港特首及其家人、多名官員都擁有外國護照，甚至紀律部隊內亦有不少人持有雙重國籍，這些人猶如「叛徒」。肥彭此番言論顯然別有居心，旨在挑撥離間，但也並非全無道理。《基本法》規定特首及主要官員不能擁有外國居留權，其家人則不受限制，這無疑是一個明顯漏洞，不僅影響公眾觀感，而且可能危及國家安全。

由於歷史的原因，香港不少人擁有外國護照或居留權，這是可以理解的。但香港回歸25年，這個問題依然沒有引起中央足夠重視，沒有想辦法解決，實在不合常理。尤其涉及特首及高官的家人，絕不只是雙重國籍這麼簡單。試想想，特首及高官的家人與外國關係千絲萬縷，以致不願放棄外國護照或居留權，又怎能令人相信他們會效忠中華人民共和國香港特別行政區？姑且拋開效忠問題不說，中美博弈愈演愈烈，香港難免也會受到美國針對和打壓，家人隨時成為人質，資產隨時被凍結，特首及高官又如何自處？

「一室之不治，何以天下國家為？」若連一個家庭也管理不了，又如何治理香港？有人認為，即使特首及高官無法勸說子女放棄外國護照，最低限度其配偶也不能擁有外國居留權及外國物業。這絕非無的放矢，如果連特首及高官的配偶也對香港沒有歸屬感，一般市民更不用說。肥彭直指某些人猶如「叛徒」，雖然另有所指，卻在無意中點出問題要害。

顯而易見，《基本法》僅規定特首及主要官員不能擁有外國居留權，根本不足以解決效忠問題。公務員隊伍中擁有外國護照者至今仍大有人在，包括部分署長和常務秘書長級別的官員，他們真正的效忠對象是誰，實在令人懷疑。在反修例黑暴中，身在漢營心在曹的問題尤其突出，不少公務員公然反對政府甚至參與暴動，事後卻沒有被追究，這不是很不可思議嗎？

當然，除了效忠問題，特首個人能力更是不能不考慮的重點。香港之所以淪落至此，就是因為所託非人，一蟹不如一蟹，「好打得」更是浪得虛名。新一屆特首選舉在即，這次中央必須慎思明辨，切勿重蹈覆轍。