第一輪5,000元電子消費券本月7日派發，可說是近期難得的好消息。無奈港府堅拒提早放寬社交距離措施配合，意味美容業、健身業等被禁營業表列處所依然未能及早受惠，而食肆因為仍未恢復晚市堂食，肯定不可能如去年首次派發消費券般得益大。林鄭一意孤行，雖說是為了抗疫，但客觀效果就是令消費券提振經濟的效果大打折扣，恐怕最後又是益了早已在疫情下賺得盆滿缽滿的超市而已。

筆者周日和家人到一家老字號酒樓品茗，假日午市時段仍然未能滿座，和經理閒聊幾句，他慨嘆飲食業被疫情害慘，更不明白何以港府不肯提前讓食肆經營晚市堂食。他坦言一半夥計曾經中招，現已全部痊愈，由於早已完成接種疫苗，病徵十分輕微，類似傷風感冒而已，認為提前放寬社交距離並無問題，現在只望21號可以順利恢復晚市堂食，生意有所增長。「已經搞咗兩年幾，再係咁落去，老闆頂唔順，我哋有大有細要養，冇咗份工就慘了」，說出基層打工仔心聲。

其實，上述的酒樓經理已算幸運，起碼酒樓一直沒有停業，他們仍然有工開，更多的飲食業從業員不是被停薪留職，就是早就因為酒樓執笠而失業。顯而易見，林鄭一聲令下，全港數百萬打工仔隨即手停口停，老闆無生意可做，許多人勤勤懇懇打拚大半生，就此化為烏有。最可笑是，髮型屋原被禁止營業至本月20日，但同樣因為林鄭一聲令下，早就可以恢復營業，可見一切事在人為，毫無準則可言。官字兩個口，信焉！

說到底，本港經濟已到了奄奄一息的地步，消費券只能救命於一時，屬權宜之計，授人以魚，還不如授人以漁。讓市民有工開自給自足，讓老闆有生意可做，方是治本之道。