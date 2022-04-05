本文執筆時，內地公布單日感染新冠肺炎的人數破萬宗，超越近兩年的高位；台灣公布單日確診的本土個案，達180多宗，創近10個月以來的新高。海峽兩岸同告失守，變種病毒Omicron的威力確是不容小覷。

早前，很多人抱怨香港政府，說只要好好把關，防止病毒在外地流入，維港兩岸就可保無恙。筆者素來不作如是觀，3月12日更在本欄中拋下狠話，指出：「Omicron的傳播力委實厲害，愚見以為，任何地方最終都擋它不了，久守必失，各地的衞生部門須早為之計。」

我說這話時，深圳、上海尚未封城，吉林的防疫負責人還信誓旦旦，說兩周內必可將單日確診人數「清零」，而台灣更是一片晏安，沒有絲毫爆發疫情的迹象。

所謂「吃一塹，長一智」，經過香港第5波疫情的爆發，你就應該知道，Omicron來襲，就像天要下雨、娘要嫁人，任何人也擋不住，要想自保，別無法子，只能倚賴疫苗，即使要打完一針又一針，唉！這也是無可如何之事。

內地與台灣都阻不了Omicron入侵，但最終會否釀成香港般，病歿者屍積如山的場面？我希望不會，也估計不會。兩地與香港最大的分別，是在疫情爆發前，民眾接種疫苗的比率不同。今年1月31日，是香港疫情爆發的臨界點，當時已完成兩劑接種者的比率，佔總人口64%。如今內地和台灣也正逢大爆發，台灣已完成接種兩劑疫苗者達77%，內地的比率亦是相若，故相信兩地的景況會比香港好。

不過，內地或許比台灣更需要警惕，因為80歲以上人士，內地只有四成人打了首針新冠疫苗，是否需要馬上「谷針」，衞健委必須早作盤算。