有人辭官拜拜你，一班燈神出洋相。「好打得」終於宣布拒絕再玩，這對她及其家庭、整個社會都是好事。有趣的是，就在其說出「不如歸去」前夕，仍有捕風捉影的報道，以及流亡KOL的所謂分析，指「好打得」將會連任、延任，燈力無限，令人哭笑不得。

外界要具體指出「好打得」是從哪一刻起覺得「是時候返屋企」，並不容易，但像那些燈神般，因為「好打得」日前被問及參選意向，答了一句「適當時候會公布，但此刻並不是適當時候」，因而便懶理不久前才斬釘截鐵說「好打得」沒得撈，現在又忽然走去補飛，改說「好打得」深受器重，仍然大把好世界，這等莊閒皆買，讓好人也給氣壞。

燈神們應看看上周五那集「東網視頻」，思考一下「特別的時間，在任期尾聲流動着。快散水歲月，集合啦！動物林友會」，是甚麼意思。大概只有燈神級數的人，才會說派發防疫包是有人要為自己參選造勢，要造勢何不即時放寬晚市堂食，讓戲院、美容院、健身室重開，令經濟重拾正軌，難道劏房戶、公屋戶等草根基層有權投票？

言為心聲，語為心境。「好打得」此前至少4次洩露「一天想，想到歸去但已晚」的口風，除了本欄上月《當好打得不再膽自大》指出的「早啲見唔到我」外，還有「最近聽嘢聽得唔係好清楚」、「任期只剩3個月」，以及「若下屆政府希望諮詢她作為抗疫負責人的經驗，她樂意配合」。

一個剛愎自用、嘴上不饒人之徒，竟一反常態一而再地說出示弱人前的說話，這明顯絕非一時口誤，而是極明顯的伏筆，實在豈容忽視。「好打得」自揭早於去年3月之前已萌去意，本欄2月提到有人「亟欲重過最開心日子」，其實也算是後知後覺了。