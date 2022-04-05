特首選舉提名期已經開始，特首林鄭月娥以家庭為由宣布不尋求連任，過去幾年香港經歷了黑暴、疫情等衝擊，林太在中央支持下帶領特區政府也做了大量的工作。對於未來特首，市民是充滿期望，由疫後重建，解決深層次矛盾，到推動革新求變，維護「一國兩制」，都要提出切實可行的施政綱領，讓市民看到希望，改善民生。

筆者認為下屆特首應具備四項條件。首先，愛國愛港是最基本的要求，作為特首，必須要立場堅定，有家國情懷，具備大局觀。面對風雲變幻的國際大局，外國勢力企圖干預香港，特首必須得到中央信任，時刻維護憲法和《基本法》確定的特區憲制秩序，捍衞好「一國兩制」。

第二，有能力團結社會各界、各行各業，尤其要在抗擊疫情、推動疫後重建方面有所作為。過去兩年疫情反覆，通關遙遙無期，市民叫苦連天，經濟民生大受打擊，政府在統籌部署、穩控疫情等方面，表現有待改善。期望新一任特首可以繼續團結方方面面的力量，帶領香港走出疫境，讓市民回復正常生活，逐步實現與內地和海外通關，重啟經濟。

第三，敢於變革，帶領特區政府突破條條框框，破解香港面對的各種深層次矛盾，尤其是要改善房屋和貧窮問題，中央官員多次提到香港的劏房問題，認為要告別劏房。未來特首應該要有作為、有擔當，推行行政架構改革，變革土地房屋政策，大刀闊斧，增加土地和房屋供應，重燃市民安居希望。

最後是要廣聽民意，急市民所急，想市民所想，為民眾辦實事。筆者相信，在愛國者治港下的特首選舉，一定會選出以民為本、德才兼備、立場堅定有承擔的下任特首，帶領香港迎難而上，重新出發。