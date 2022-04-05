年年都有清明節，今年香港別不同。森羅殿平添八千疫情新鬼，愁雲慘霧，新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾。閻羅王對着長長排隊登記的鬼龍，拍枱怒呼混帳。翻開生死冊查看，大怒陽間香港的奸廢庸懶官失職瀆職，害得大批無辜百姓折壽，糊裏糊塗枉送奈何橋。

疫下新鬼啾啾哭唱元曲《竇娥冤》：「有日月朝暮懸，有鬼神掌着生死權。天地也，只合把清濁分辨，可怎生糊塗了盜跖顏淵？為善的受貧窮更命短，造惡的享富貴又壽延。天地也，做得個怕硬欺軟，卻原來也這般順水推船。地也，你不分好歹何為地？天也，你錯勘賢愚枉做天！」閻羅王一面委屈，但也聆聽新鬼「兩淚漣漣」地哭訴，聽罷怒吼要傳奸廢庸懶之失職港官查問。

許多無打針而中招病死的冤魂圍住案台向閻王哭訴：「廢官話願打盡打，唔係一定要打、唔打唔得，咪上晒當、死得冤囉！」更多住在安老院無打針而中招病死的冤魂向閻王控訴：「我哋都肯打針，又報咗名打，點知官家話要我哋住嘅院舍清零14日後至可以打，咁咪累死我哋班老友記啦！」「所以香港安老院舍死得人多！」無入住安老院的冤魂就嚎啕大哭，直呼死得更冤：「中招無人理，出街又驚惹人，無醫生睇、無藥食、無嘢食，打電話求救，政府部門無人聽。叫天不應，叫地不聞，死咗都無人知。」「急症室排晒長龍，天寒地凍，冷雨淒風，瞓街等睇醫生，慘過第三世界！」

哭聲震天，呼喊死得冤；死得無尊嚴，屍疊屍，腐爛發臭冤；面目全非，難更衣化妝冤；甚至無厘頭地讓親人尋屍20多天，不獲見最後一面告別冤。閻羅王憤怒拍案裁決：「香港奸廢庸懶官嚴重失職瀆職，定必：今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同。」