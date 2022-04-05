第5波疫情持續，港官抗疫無能，靠害市民，疫情造成逾百萬人確診及奪去八千多人性命，防疫寬嚴無度亦令本港經濟衰退，更令港人精神備受打擊，曾經係「活力之城」、「購物天堂」嘅國際都會、金融中心，一場疫慌，令這顆明珠喺夕陽斜暉裏剎那變悲情城市！

特首林鄭尋日終於宣布不會參選第六屆行政長官選舉，並結束過去42年嘅公務生涯，她指去年3月兩會時已向中央表達意願，退下來嘅考慮全是為了家庭，形容自己「夠鐘返屋企」！咁又係，那不過是「禮賓府」，始終係「客」！朋友圈中各有各說，有人表示，今日香港，誰做特首都冇所謂了！老朽推測其意，是千流競奔於地下，只看水面，大概都是錯的，是以阿甲或阿A做，都係差不多，何必自我緊張神傷！

亦有同情林太嘅，覺得佢老公最開心！老朽只係大笑三聲，唸起吾友慧語：「不知人苦，莫勸人善。」並聯想起梁實秋曾把結婚比做「蛤蟆跳井」——可以得水，但是永世不得出來。梁指冇結過婚嘅人，把結婚後幻想成為神仙嘅樂境，因此便以結婚為得意事，甘願鋪張，唯恐人家不知，更恐人家不來；往往口謂「一切從簡」，一面卻是傾家蕩產地「敬治喜筵」。至於來觀禮的，除了真有友誼的，也有出錢看戲或前來就食或來簽到的！這種婚宴儀式是否值得？梁實秋提醒未婚者仔細思量！

亦有教授朋友在臉書發貼：某人說「家庭最重要」，意思可能是「自己的家庭最重要」，卻並不包括那些被拆散的家庭——因為那只是別人的家庭。唉！香港邊有「父母官」至得㗎！清明時節煙熏熏，紙灰化作白蝴蝶，多少係無處話淒涼嘅疫下亡魂？他們難道不知道「家庭最重要」嗎？