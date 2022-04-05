「鄭少秋，你上嚟！講給大家聽，你對欣宜盡過甚麼父親責任？」影圈鄧大哥（鄧光榮）在肥姐（沈殿霞）安息會豪情喝罵秋官的一句經典說話，看似義正詞嚴，但說到底他有甚麼資格管人家事呢？在大庭廣眾落弱勢的秋官面是否不光彩？

鄧大哥喜歡整蠱他的銀色鼠兄弟，肥姐正是他最錫的鼠妹妹；除了愛鼠也愛狗，天天陪狗跑步，多年來不離不棄只因其忠心，他最憎是食碗面反碗底的人！當年我跟他倒算熟稔，時常找我到他的辦公室聊天，除了電影走勢，他最愛聽潮流至過癮的時興話題，總之有關年輕人的喜惡，他都有興趣。不要看他行為取向那麼新派，其實是個非常重傳統、講禮教、長幼有序的人。

他和三哥鄧光宙開設的大榮電影公司，位於太子道帝京酒店對面，每天返到公司第一件事，就是清潔洗手後向關二哥上香，多忙也不會隨便找人代替了事，若出埠或外景拍戲，他會以煙代香朝天拜祭。中午他會盡量抽空從公司趕返加多利山的家，陪母親吃午飯，因為要逗樂她才肯下筷，名副其實的反斗家族。此外，多年來一直找舊派導演蕭榮、羅文等專製作些鄧大哥最熟悉的黑社會題材電影，但這些電影多是黑社會智勝皇家警察。難怪電影算是偏門生意，邪勝正才較上算！

總之，鄧大哥自有一套經營電影生意的哲學，大家都知道他監製的《阿飛正傳》和《東邪西毒》亦是以邪勝正的大卡士大製作，卻票房慘敗。不過捧紅了他一手栽培的王家衛編導在國際影壇地位，並可再賣王家衛當年的小成本編導電影，鄧大哥也開始以仗義形象營運他的飲食生意。

我跟鄧大哥初相識是在1987年，那時我剛略有小名氣，在急於用錢處理私事時找影視圈最有辦法之人曾志偉救命，迅即他約了鄧大哥在太子道咖啡屋見面。當天鄧大哥聽完了我推銷劇本後便說：「我公司尚有兩齣電影拍攝中，暫未有計劃開新戲。不過，我可先給你一半稿費，完成第一稿劇本給我看看，合用的話我再支付尾數才慢慢修改。」在電影圈第一稿只是試水溫的棒子，看這題材是否適合發展？撰寫該劇本的編劇能力有多少？製作成本需多少？故劇本初稿很多時都會跟老闆心目中大相逕庭而被棄用。然而鄧大哥付錢買一個可能被棄用的劇本，為的只是助人渡過難關，更相信自己做生意的觸覺。果然，他又一次以仗義促成了賣座電影《捉鬼大師》誕生。

1989年正值多事之夏，鄧大哥竟安排一艘大飛營救一班內地大學生，接載出公海轉乘漁船離開中國。他豪情的說學生未經大染缸浸淫多被別有用心的人利用完即棄，學生是無辜的！

後來電影市道不景，他轉到澳門又做偏門經營賭廳，他說運作賭廳跟運作電影公司一樣，只要一切在掌握之中，天跌下來也可當被冚！忽然收到鄧大哥在夢中辭世的消息，不知他是否蓋天為被呢？