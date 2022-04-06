世界視線：布恰屠殺疑點多　烏軍虐俘已淡忘

俄烏戰爭開打一個多月，對俄軍的戰爭罪行指控層出不窮，當中以烏克蘭首都基輔市郊布恰的亂葬崗最轟動，相信埋有不少於300具平民屍體。雖然事件充滿疑點，但歐美傳媒已相信烏克蘭的指控，紛紛聲討俄羅斯。慘案發生後，俄軍戰俘受虐待一事已無人再提，對烏軍的不利指控煙消雲散。

從時序上來看，有新納粹色彩的烏克蘭國民警衞軍亞速營士兵，故意向俄軍戰俘腿部開槍的影片於上月27日鬧得沸沸揚揚。兩日後，俄烏代表在土耳其談判，俄方宣布減少在基輔的軍事行動規模。布恰市長於31日宣布俄軍撤走，烏軍已解放城市；4日後烏方發現大量平民屍體，並公布照片及影片。布恰慘案出現時間恰到好處，隨即成為全球新聞焦點，亞速營虐俘事件忘得一乾二淨。

在俄烏戰爭中，雙方以臂章顏色分辨敵我，俄軍通常佩戴白色臂章，烏軍則是藍色或黃色。部分遇害的布恰平民臂纏白色布條，顯示他們曾在俄軍佔領區生活，為了表明不是敵對分子而在服飾上配合。從社交網可見，烏軍多次截獲企圖潛伏破壞的俄軍便衣隊，對平民裝束自然不敢掉以輕心。俄軍前腳剛走，烏軍便進入布恰搜索殘敵，提心吊膽下少許風吹草動均會觸動緊張神經，誤殺平民不足為奇。值得留意的是，影片顯示烏軍士兵在布恰附近獲准向沒有戴藍色或黃色臂章的人開火，但片段其後刪除。有投降的烏軍士兵供稱，曾以火箭炮攻擊修道院後嫁禍俄軍。由於雙方槍械口徑相同，驗屍亦難以判斷慘案死者死於何人手中。

布恰慘案發生前，烏克蘭總統澤連斯基曾在專訪為亞速營護短，對他們涉嫌虐俘並可能違反《日內瓦協議》不以為然。他其後把疑點甚多的布恰慘案形容是種族滅絕，一口咬定是俄軍所為。澤連斯基的言論反映他偏袒右翼，布恰慘案恰好發揮解圍作用，為亞速營擺脫不利指控。西方主流傳媒刻意把俄烏戰爭描繪為正邪之戰，繪聲繪影描寫俄軍的殘暴不仁，但有意無意忽略烏軍納粹化的事實，好讓西方社會繼續支持基輔作戰。戰爭持續只會導致更多無辜平民喪生，不斷出現布恰慘案。