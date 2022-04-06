功夫茶：塑膠產品難降解　回收不足釀災難

政治醜陋，政客講嘢，常被揶揄為「信佢一成，雙目失明」！歌仔都有得唱：法理若在，為何強盜滿街；當真難為正邪定分界！呢，喺塑膠嘅世界，有真膠、假膠、軟膠、硬膠、廢膠、難分解、可降解等五花八門嘅膠產品！

膠多眼亂，以至有海龜將膠袋誤當水母吞下而一命嗚呼！近期海洋「微塑膠」引起嘅海洋生態危機更日趨嚴重！「微塑膠」因體積小，常被海洋生物吞食而無法排出體外，引致腸臟變形和中毒；由於微膠粒難分解，在食物鏈中不斷累積，最終可能被人類攝取，積聚得多，會威脅人類健康如破壞免疫系統、生殖能力甚至致癌。

呢，膠膠相害會好大鑊！所以要為塑膠分真偽，唔好亂膠咁嚟，否則好易出事！各位，市面又湧現大批膠產品，好似膠袋、濕紙巾、餐盒，佢哋被印上「可降解」，睇落幾環保喎！卻為何冇被回收只棄於堆填區？原來調查發現佢哋名不副實，即係「呃膠人」，逾半產品不能完全降解，市面10款「可降解」塑膠產品亦冇清晰嘅用後指示。嗱！呢10種「可降解」產品並無標明喺乜嘢條件下，先可以全面降解，例如需要幾多氧氣、光線、濕度、時間和泥土細菌量；又冇講清楚用後嘅回收或棄置方式。

有環保團體抨擊本港目前缺乏統一規管標準，令可降解市場「亂糟糟」，若產品落入回收設施，就恍如「老鼠屎」般染污回收物，降低回收成品質量；反而使用傳統塑膠後回收，分分鐘好過用所謂「可降解」塑膠！研究指「可降解」塑膠未來7年以每年7.8%嘅比率高速增長，可以說係大勢所趨，可惜香港喺管制上一塌糊塗，點追上大勢？

環保團體根據環保署網頁聯絡部分本地提供聲稱可降解塑膠產品供應商，發現喺21個供應商中，約一半產品用上傳統塑膠，最終只會變成塑膠碎片；三分之一產品使用無法喺堆填區完全降解嘅聚乳酸（PLA），以及歐盟禁止嘅熱氧降解等物料。有供應商抱怨，環保署將無法喺香港處理嘅「可降解」產品一併列入名單，而且部分產品更同時聲稱係「可回收」或「可百分百降解」，環保團體認為咁嘅聲稱自相矛盾，令公眾無所適從。

此外，「可降解」塑膠要完成降解，需喺特定條件下進行，依家本港無設施可處理；難怪有回收商反映，部分收到嘅廢膠，混合大量可降解塑膠雜質，會拒收或把整批棄置！講到尾，環保署搞回收完全無政策可言，又冇設施去妥善處理，難怪有約三分之二供應商網站已經停止運作，甚至3家已經停產！走塑廢噏，降解無能，亂膠圍城，環保署搞環保，令到啲膠都變戇戇哋！睇真啲，儼然肥仔觸電──肉麻！