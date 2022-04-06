正論：居屋保安大穿窿　冇心冇肺冇靈魂

見微知著，一葉知秋。一個政府是否以民為本，是否用心施政，從細微處足以反映。本報揭發，多個新入伙居屋都出現明顯保安漏洞，最離譜是粉嶺山麗苑，屋苑大閘形同虛設，任何人都可自出自入，猶如無掩雞籠。小業主收樓本來歡天喜地，到頭來卻要提心吊膽，這個政府心中無民，可見一斑。

山麗苑業主去年底陸續收樓，惟遷入後始驚悉屋苑大閘有等於無。靠近停車場入口的大閘雖設有密碼鎖，惟只要繞過外面花圃，即可輕易進入屋苑範圍。要是不想繞路行，一樣有辦法開鎖。原來鐵閘為中空設計，開門鍵安裝在鐵閘左側，伸手入內就能輕易按動開門掣，加上不設更亭，沒有保安員駐守，街外人出入自如。記者實地視察，逗留半小時發現約八成人都不用密碼而走「免閘通道」，有人直接伸手入閘內按開門鍵，要是當中有賊人混入，簡直不費吹灰之力，難怪被居民嘲為「國王的大閘」。

類似的保安漏洞亦出現在近年落成的多個居屋屋苑。例如將軍澳雍明苑位於至善街的主要入口，雖設有密碼閘門，惟毗連的停車場入口卻不設防，記者觀察約半小時，超過50人從該通道進入屋苑，亦有推着嬰兒車的父母索性彎腰穿過用作截停車輛的閘杆。該屋苑已出現多宗單車失竊，可見保安漏洞已招來竊賊光顧。此外，坐落港鐵啟德站附近的啟朗苑，大閘同樣有如擺設，記者目擊大部分居民及送外賣人士從停車場閘口旁的空間進出屋苑，有中年男子多次錯誤輸入密碼後，索性直接從旁邊小路進入屋苑。而屋苑靠近港鐵站的後門更中門大開任人進出，夜歸居民皆憂心忡忡。

顯而易見，這些屋苑一開始在設計上已存在問題，負責出售及監管的房屋署絕對責無旁貸。區議員起碼收到逾20名山麗苑居民就大閘保安穿窿的投訴，惟房屋署一味卸責予管理公司，擺出關人個關的姿態。更令人側目的是，本報向房屋署查詢，署方甚至否認收過上述屋苑有關閘門保安的投訴，明言上述屋苑均沒有計劃在車道出入口設置更亭，堪稱不負責任。現時經濟不景，許多人走投無路鋌而走險，早前才有人打劫米線舖事敗落網，足見治安正在惡化。房屋署不正視居屋保安漏洞，一旦淪為竊匪樂園，甚至搞出人命，該當何罪？

事實上，修補保安漏洞並非移山填海的大工程，只是舉手之勞，偏偏房屋署就是不做，這種官僚態度，到底是為人民服務，還是光出糧不做事，大家有目共睹。再說，時代不斷進步，居屋設計亦應精益求精，而不是一味馬虎了事。小市民窮畢生積蓄買下安樂窩，卻因為保安虛設而住不安心，民怨就是從看似微不足道的小事不斷累積，最後積少成多，成為民怨大山，港府豈可不引以為鑑？

說到底，房屋署向來和食環署「累鬥累」，兩者長踞最多市民投訴榜的前列位置，正正因為有關部門冇心冇肺冇靈魂。這就難怪，香江處處垃圾山、區區老鼠崗，公屋居屋皆烏煙瘴氣。新一屆政府必須正視民生問題，從細微處作出改善。