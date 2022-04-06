俄烏之戰，實際是美俄戰爭，不過是美國以代理人在戰場上作戰。但無論在烏克蘭境內或境外的戰爭，美國是指揮烏克蘭和北約、歐盟，且在許多方面是親自出馬。戰爭實際分成三個領域：戰場、外交與輿論戰、經濟及金融制裁與反制。俄羅斯還要在內部署足夠的軍力以及核武，以防美國率北約入侵。

這樣的全面立體作戰，俄羅斯是一國對抗美國帶領的眾多盟國。因此，表面上俄羅斯入侵烏克蘭是以大欺小，實際上是美國率眾攻擊俄羅斯，後者是以寡敵眾。美俄戰爭是不相等的戰爭，因而俄羅斯吃力非常，但也顯示出總統普京和俄羅斯的戰爭智慧與技巧。

美俄戰爭，俄羅斯是押上國運，勝則扭轉劣勢，敗則一敗塗地，國家與政權不保。美國不過如伊拉克等之戰，戰爭在別國土地，且拉上歐盟，可隨時犧牲烏克蘭與歐盟，勝可重振霸權進而襲擊中國，敗則還可退守，重整再戰。對俄戰爭是脅迫盟國，整頓隊伍。輿論戰佔優勢，進行國際社會層面以及國內的大洗腦。金融戰亦佔優勢，打擊歐元，封鎖盧布，搶掠俄羅斯的公私資產，建立金融的恐怖主義和專制主義，進逼中國及其他新興大國，用金融戰搶掠的資產和濫印貨幣來支付戰爭。

在俄美之間，美國資金近乎無限，俄羅斯則捉襟見肘。或許正因如此，俄羅斯作戰的戰略策略變得極為重要，成為改變戰爭弱勢的主要手段。一是在戰場以外，不惜打擊美國資本主義的根本制度來求自保，國有化歐美在俄資產，取消它們在俄的知識產權，用能源糧食出口武器化，威脅斷供，也在結算中去美元化，並自我封鎖，不讓歐美有機可乘。

二是尋求歐美以外的國家支持，最主要是尋求中俄印的合作。

三是戰場上出奇兵。對基輔圍而不攻，重點是消滅烏軍主力和新納粹武裝，並為克里米亞與盧甘斯克和頓涅茨克兩共和國爭取空間，可攻可守，甚至亦可將後兩者納歸俄羅斯領土。同時採克制的戰略，希冀爭取烏克蘭人民的支持。然而，俄羅斯似乎低估了美國在烏克蘭這8年的投入和參與直接戰爭的決心。俄軍面對的是北約指揮的烏軍，還有電子情報戰的巨大助力。俄軍要分軍防北約入侵，軍力不足，因而戰事進展緩慢。

美俄戰爭，俄是陷入被動的守勢，關鍵還是戰場上的勝負，且看普京怎調整。