林鄭月娥在宣布不會參選第6屆行政長官選舉時表示，早在去年3月北京開「兩會」時就向中央提出了這個想法，唯一的理由是家庭因素。這件事上，「去年3月」這個「時間節點」可信，「唯一的理由是家庭因素」則不可信。

林鄭月娥的特首生涯，確乎是一件好事、一件正事沒做，卻醞釀和促發加重了兩件香港回歸以來最大的災禍，一件是反修例暴亂，另一件是抗疫無能，導致新冠確診者逾百萬人，病亡者超過八千人，這是一場創紀錄的損害香港極慘重的公共衞生大災難。「去年3月」正是這兩大災禍讓林鄭根本幹不下去的煎熬交織期，其實稍稍回顧一下就知道。

2019年反修例黑暴發生不久，三大壓力就已經讓她幹不下去了，已經不斷傳出她向中央請辭的消息。一是暴亂提出「五大訴求」，逼她接受或逼她下台。二是愛國愛港陣營對她的跪低投降所為忍無可忍，不斷向中央呼籲「換掉林鄭」，挽救香港。三是林鄭出於「港英官員政治底子」的原因，總想把自己的投降綏靖路線貫徹到底，但囿於中央「止暴制亂」指示而無法「自行其是」，就想以請辭特首逃避責任。

中央當然不能讓她如願。那段時間，我們看到政壇局勢，林鄭月娥的平暴表現不但軟弱無力，而且非常詭異，在禮賓府關起門來說的那些話讓人摸不着頭腦，黑暴愈演愈烈。我們有理由相信，那段時期，林鄭提出辭職以及中央是否接受、怎樣才能解決香港危局的問題是經過反覆糾纏和權衡的。2020年中《港區國安法》利劍揮出後，形勢明朗，然而新冠疫情殺到，黑暴勢力還很猖狂，他們發動了全世界醫護界都不曾發生的醫護人員因為「防疫政治化」的「罷工」行動，林鄭對此依然束手無策，放任容忍，讓她下台的呼聲再次來自四面八方。這時林鄭又提出請辭，中央已不再糾結，遂令她負起責任，做滿本屆。