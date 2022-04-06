特首林鄭月娥放棄爭取連任，可以說是有自知之明，也可以說是知難而退。香港搞到如此地步，身為特首的她實在難辭其咎，即使中央寬宏大量不追究責任，她也無顏面對香江百姓，在人心盡失而且得不到中央祝福的情況下，自動消失是其唯一選擇。所謂家庭原因，不過是自我安慰的下台階罷了。

「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇。」此時此刻的林鄭，對這句詩應有切身體會。她最大失誤是剛上台時即向反對派獻媚，美其名曰大和解，實際上是綏靖投降，變相助長反對派囂張氣燄，為後來的反修例黑暴埋下禍根。而在防控新冠疫情方面，林鄭政府進退失據，雜亂無章，更是將其剛愎自用、顢頇無能的一面暴露無遺。黑暴加上疫症，將香港一步步推向絕境，林鄭不負責誰負責？

事實上，中央早就列出特首四大條件：愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護。林鄭除了中央信任這一條也許勉強說得過去，其餘3條明顯不合格，可見中央也要負起用人不當的責任。諸葛亮在《便宜十六策》中指出：「為人擇官者亂，為官擇人者治。」意思是根據人選來安排官職必定生亂，根據官職來安排人選才能勝任。很遺憾，中央就是因為犯了「為人擇官」的錯誤，而不是「為官擇人」，才會造成如此被動的局面。董建華和梁振英無疑根正苗紅靠得住，可惜能力不足；曾蔭權和林鄭月娥則是由英國一手培植，連是否愛國愛港也很值得懷疑。前後4位特首皆不孚眾望，香港焉能不亂？

往者已矣，來者可追，林鄭時代即將終結，新的一頁即將開始，港人不無期待，也不無惶恐。畢竟接任者面對的是千瘡百孔爛攤子，沒有足夠能力和承擔，恐怕很難勝任。更何況，香港既要面對種種內憂，還要迎接各種外來挑戰。尤其是中美博弈愈演愈烈，地緣局勢日益緊張，香港既是中國特別行政區，又是高度開放的細小經濟體，可謂在夾縫中求生存，挑戰之大可想而知。有意角逐下任特首者不妨先問問自己，是否承擔得起如此重大的責任？是否願意為國家為香港盡心盡力？

希望本無所謂有，無所謂無。香港回歸以來經歷了太多風雨波折，許多人早已麻木，對未來不敢抱有任何奢望，只求下屆政府不要再瞎折騰，讓社會休養生息，讓百姓安居樂業。