港府抗疫張弛無道，朝令夕改，玩殘百業之餘，今年應考的學生哥也是苦不堪言。中學文憑試本月22日開考，當局在竹篙灣隔離設施設特別試場，予需要檢疫及健康狀況良好的確診考生應考。惟諸多設限，既要考生於應考當日早上六時半前申請，又必須乘搭抗疫的士到竹篙灣，即使考生父母有私家車接送也不准。

抗疫兩年多，學生上課斷斷續續，本來已令學業成績一落千丈。現在連染疫考生應考「一試定生死」的文憑試都有諸多限制，怎能不加劇考生壓力？若父母有私家車接送考生往返竹篙灣，實在看不到有何防疫漏洞，甚至安全過乘坐抗疫的士，但教育局就是不准，實在多餘兼擾民。過去屢有確診市民致電預約抗疫的士，一等數句鐘都未獲安排，要是考生遇到同樣情況，豈不一鑊翹起？

有校長則提醒考生盡早準備好「走佬袋」，萬一確診便需進入竹篙灣應考，並需留待完成檢疫或隔離為止。考生本來已有巨大心理壓力，中招考生身心俱疲，肯定更受打擊，還要分神準備「走佬」物資，真箇令人皮質醇超標，病上加病，難怪學生自殺率一直高企。

說到底，今波疫情完全是港府防疫錯漏百出所致，補鑊措施宜寬不宜緊，以盡量遷就考生為宜。很可惜，這個政府專斷獨行，不聽民意，市民又好，學生哥也罷，在高官眼中統統不算甚麼，非要折騰到大家剩下半條命不可。別說考生壓力大，那些被停業處所的從業員手停口停，更是一殼眼淚。

例如美容業停工3個月，整個行業已萎縮三成。同人唔同命，林鄭因為需要剪染頭髮，所以髮型屋可以「特赦」提早復業；惟林鄭不愛修甲美容，所以美容院重開無期。所謂出於防疫需要，根本只是官字兩個口的爛笑話。