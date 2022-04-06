特首林鄭月娥宣布放棄角逐連任，現屆特區管治班子已走到尾聲，4年下來，香港完全變了樣子，今非昔比，徒剩慨嘆！獅子山腳下，不能再這樣耗下去，否則恐怕快將淪為中國的三流城市。

本屆政府的不足之處，千頭萬緒，一本帳簿算不完，今天只檢一點來講，或許也是最致命之處，那就是管治者完全得不到輿論界的信任，幾乎跟所有媒體的關係都不佳，即使是親中、親共的傳媒或網絡意見領袖，攻擊政府也是不遺餘力，火力之猛，不亞於「黃絲」KOL。如此一來，偌大一個府衙就像孤懸在上，下面全無支撐，其不倒塌者，幾稀矣！

香港有些媒體從來不群不黨，有話直說，肩負起第四權的使命，它們批評政府，乃是理所當然的事。然而，也有部分掌握傳媒話語權的人，愛靠近掌權者，或者愛看着阿爺的眉眼行事。過去特區政府有何新政，它們會忙不迭走出來保駕護航，管治班子有何疏失，更會設法替其文過飾非。不過，這種現象在本屆政府，尤其是近兩年，幾乎不存在。點擊網絡的時評視頻，差不多眾口一詞，都是對政府的負評。

所謂「百貨應百客」，再差的貨品，按理也會有客人垂青，但今屆管治班子委實悖於常理，就連親中央的媒體，阿爺也不會關照一聲，叫它們手下留情，這種情況未免有點耐人尋味。

你開罪所有媒體，代價可大，即使想得出一、兩項善政，本以為能夠惠民，但舉目四顧，無人唱和，也是徒然。這年頭，得輿論者得天下，惟望下屆特區政府，會懂得這個道理。嘻嘻！這方面如有不明白之處，可以考慮去請教烏克蘭總統澤連斯基。