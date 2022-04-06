舊的不去，新的不來，香港需要一番新氣象，才有望否極泰來。自從林鄭宣布自己是時候愛回家，不會角逐連任後，誰是下一任特首的討論隨即變得更加公開、透明、熱烘烘。林鄭被問及下一任特首應有何特質時，她的分享值得細意咀嚼。

林鄭提到在她的特首任期內，「香港過去幾年經歷了前所未見的挑戰、前所未見的嚴峻局面」，撇開這是否想為自己應對表現未符社會普遍預期說情，黑暴與疫情對香港的衝擊確是禍害深遠，這點不容置疑。問題是，領導能力正正是取決於當遇上驚濤駭浪時，如何把破壞減至最低，如果要求挑戰與嚴峻局面皆得是見慣見熟，那麼特首薪酬、福利等優渥待遇應予以下調，改為與工廠生產線上的工人看齊好了。

有傳媒回顧林鄭42年公務生涯，包括她履新特首不久便自評「開局良好」，這不無諷刺，領袖的開局應以其遇上首波危機作準，林鄭政府處理黑暴盡顯應硬時軟的弊端，開壞了頭，連帶及後應對疫情亦是應果斷時猶豫，為禍不單行添上最活生生的註腳。

別的不說，黑暴縱火堵路，正如新冠病毒在社區初爆，不立即將之清零，任由其在社區中肆虐，必然大爆特爆，甚至連公務員也有人染上此病毒。因此林鄭可以說黑暴、疫情是挑戰、是嚴峻局面，但兩者接連出現，則不能以前所未見來搪塞。

為何國家出手就能擺平黑暴，讓本來火頭處處的香港回歸平靜？為何國家派員到港支援，香港的單日新冠確診宗數就由每日數萬宗下降至連續多日4位數？一國兩制、港人治港、高度自治，前提是能登大位者要具備領導能力，倘遇事便得勞煩國家出手，這算甚麼自治？因此，外界討論仍停留於所謂「文官、武官出身」，錯得交關。