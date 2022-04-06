隨着林鄭宣布不競逐連任，外界關注下任人選誰屬外，亦關心重大政策或改革的延續性，畢竟因應第5波疫情，許多改革或立法工作都有所延誤，例如房屋土地的改革、政府架構重組等。筆者期待新一任特首夠果斷，具魄力，帶領香港前行，讓香港的發展踏上新台階。

新特首將在5月8日誕生，林鄭過去做了大量工作，期待她繼續打好這場抗疫戰，為各行各業復常做好準備，以讓下任特首接任時可盡快重建疫後經濟，推動重要的社會改革。

在逐步走向良政善治的新格局下，新特首任重道遠，筆者期望新特首在土地房屋及行政架構上進行改革。在土地房屋方面，大家已有共識，必須加快發展土地流程，修訂城規及環評等法定要求，全速發展北部都會區等增加房屋土地供應的重要計劃，讓市民對10年供應不少於33萬公營房屋單位有把握，而「告別劏房」亦須放進長遠房屋策略規劃內。

香港的深層次問題，除了房屋，就是扶貧。第5波疫情下失業率上升，開工不足，當局必須加快改革失業援助及在職家庭津貼等制度。

至於政府架構重組方面，筆者認為分拆運房局，成立文化體育及旅遊局、地區及青年事務局，社會已有一定共識，因為這有助改善政府施政，但目前距離下任特首上台只有兩個多月，這涉及修改法例及人事調動，當局可按部就班執行。

對於成立文體旅局，特別是文化局，其實早於上一任特首已經提出，國家的《十四五規劃》已提出支持香港發展為中外文化藝術交流中心，隨着西九文化區重要文化地標的落成，香港成為文化大都會的願景，體育政策與發展的全速推進，這兩項在過去被忽略的工作都應該受到正視。