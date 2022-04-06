香港第5波疫情變疫災，超過116萬人中招，逾8,000人含冤枉死，幾十萬人失業半失業，政府庫房已耗費6,000億元，災難空前。對此，每一個愛香港的人都必須問一個問題：第6波疫災是不是可以避免？

林鄭月娥已宣布不會參選特首，獨立的抗疫檢討自然待下任政府去做，當前在新舊政府交接時期，最重要是嚴防第6波疫情爆發成災，但際此疫情仍在高位橫行，林鄭卻取消9國禁飛令和分三階段放寬社交距離限制。變種病毒BA.2或XE型兵臨城下，及時反省抗疫工作是否可避免災難再次發生，對徹底戰勝疫情有急迫性和現實的需要。

防疫抗疫是一場沒有硝煙的戰爭，要取勝就必須有全盤作戰計劃及各種形勢發生的預案，讓全體執行的公務員清楚自己的職責和工作，讓全港市民明瞭自己的配合和行動。澳門特區政府總結了前階段抗疫經驗，上月公開發表了新的應急預案，全澳市民皆知，而香港迄今沒有一份完整的抗疫文件，豈能動員全民戰疫？

最簡單的如何時做全民強檢？啟動機制如何？甚麼是成熟條件？甚麼是應有準備？以及各項強檢措施是否已萬事俱備？沒文件、沒指標、沒透明度，如何可以調動全民參與？對此，立法會必須加大力度為民出手出聲加強監察。

5波疫情暴露許多防疫抗疫工作的短板、瓶頸、漏洞等失誤，失控的問題仍處於解決無期、處理無法、負責無人、遇問無官的自流及無王管狀態，如居家檢測監察手帶、疫苗護照健康碼、街道區域疫情警示系統、全民完成全注射保障機制、街道社區住區動員系統、生活物資供應系統、全民檢測系統等等，若上述問題都未能及時解決，難保第6波疫情不變疫災了。