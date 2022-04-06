港人防疫抗疫出現疲勞，甚至「想死」，老朽亦覺得大量無價值嘅新聞，譬如特首林鄭是否會連任也傳言不絕，大家在作無謂忖度猜測，有疑似「燈神」一再廢噏當秘笈又再令人失笑！生命苦短，何必經常瞎折騰？

其實一年前已決定歸隱、一直想「返屋企」嘅林鄭，若然早響明心迹，夢裏早知身是客，已不再貪歡，一夠鐘必重拾家庭樂趣，大家就不用把珍貴嘅光陰白白浪費在估林鄭是否競逐連任！一個二個「意見領袖」在捕風捉影，結果跌碎了滿地燈罩！「燈神」魂不附體，今後如何再「不為無益之事，何以遣有涯之生」？睇怕都係時候收皮咯，唔好再廢噏獻世啦！

抗疫兩年多以來，嚴苛嘅政策玩殘百業，十多萬人失業，更多人開工不足，基層市民水深火熱！港大「防止自殺早期預警系統」發現，本港自殺個案由2月下旬開始攀升，到3月下旬達兩年高峰，期內「7天自殺估值」顯示每日有4人自殺。呢個數字，依老朽看，比林鄭是否「夠鐘返屋企」享天倫之樂更值得關注，亦更值得下屆特首關注，架構重組方案若實行，是否要加多一個「精神健康關注局」？

社會撕裂，經濟凋敝，老人家於第5波疫情又死得特別多；而喺各年齡層中，以65歲或以上長者自殺個案最多，專家估計，若情況持續，一年可能多達1,400人自殺！有學者表示揪心，皆因2003年沙士襲港，自殺人數為1,264人，係1981年至2020年40年間最高紀錄。而事隔19年，港人精神健康再次受到核爆式衝擊，不是很值得下屆特首關注嗎？

林鄭有唔少金句，老朽最希望成真嘅係：「我相信大家都唔想成日見到我，早啲見唔到我，即係香港已經回復正常生活。」天佑香港！