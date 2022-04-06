在第5波疫情下，因染疫死亡的情況似乎以居住在安老院舍的老人家為主，但實際上新冠病毒對兒童和青少年也有相當大的殺傷力。根據衞生防護中心公布的數字，第5波疫情已累積逾110萬宗確診個案，當中涉及兒童的個案超過一萬宗。

香港大學醫學院最近分析了超過1,100名11歲或以下確診兒童入院的個案，發現當中有4人離世，死亡率是0.35%，比普通流感的死亡率高出7倍。除了因為小孩子的呼吸道比較幼細和脆弱，一旦患上上呼吸道疾病，情況會比較嚴重之外，新冠病毒還可能會襲擊兒童的腦神經，造成嚴重的傷害。衞生防護中心的數字顯示，到目前為止，已有12名19歲以下的年輕人染疫死亡。

大家可別忘了，每個小孩子都是父母一輩子的寄望和社會明日的棟樑，他們年紀還很輕，放在他們面前的是無限美好的未來。看着小孩子染疫逝去，叫人感到無限唏噓。

目前，本港有不少經濟情況不太理想的家庭，第5波疫情海嘯式爆發，不但打擊不少貧困家庭的生計和財政狀況，要這些家庭的父母在經濟捉襟見肘之際，再去為孩子購置各種抗疫物品，無疑是百上加斤，苦不堪言。上星期情況出現了轉機，由國家層面的中華全國青年聯合會等牽頭，加上中國紅十字會的動員，和多個兩地機構的慷慨捐助，將在這一段日子裏無條件地向本港青少年和兒童家庭派發30萬份抗疫包，每份抗疫包裏面有新冠病毒快速檢測劑、兒童和成人口罩、防疫抗疫用品、超過200G流量的數據卡、大灣區資訊通、大灣區青年卡等，價值達800元。

在殘酷無情的疫情之下，國家和本港多方面的機構和人士都主動伸出援手，大家守望相助，無私、無條件地把關愛送給最需要幫助的人群，充分發揮出人性美好的一面，確實叫人動容。

這次送出30萬份抗疫包的舉措是「有錢出錢，有力出力」的最好演示，商業機構撥出利潤回饋社會，由國家和駐港的青年團體帶頭，再配上全港抗疫義工的義務工作，整件事就水到渠成了。這麼一來，香港眾多貧困家庭的父母，就不用再為孩子在抗疫方面的事情煩惱了。

這些滿載着關懷的抗疫包，一定可以提高香港兒童和青少年的抗疫能力，將染疫、重症甚至死亡的風險降到最低，保護好他們寶貴的生命。

人是群居的動物，面臨危難的時候守望相助，是自然天性的表現。在這疫情無情的年代，筆者看到不同的團體和人士願意走出自己的舒適圈，環顧四周，為在疫情下急需援助的人送上關懷，心中感到無比欣慰。這30萬份抗疫包所包含的，除了包裏的各項物品，還有贈送者和眾多義工們的關懷及愛意，值得好好珍重。