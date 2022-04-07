正論：遺體腐爛難安魂　來生不做香港人

生為香港人，死是特區魂！港人生於斯、長於斯，自然希望死於斯、銘於斯，本該如此。奈何現屆政府無道，官員無能，港人生前歷盡劫難，先有黑暴為禍，再受病毒侵襲，回歸25年的經濟發展毀於一旦；港府平亂無力、治疫無方，勞動中央兩度援手，才得見曙光，但不少市民已命喪疫海。雖說逝者已矣，殊不知死後仍不得安寧，數千具遺體未獲善後，不但使死者家人情緒難以平復，教人心酸，而且夏季將至，任由遺體腐爛恐釀成另一場災難，更是對死者最大的侮辱！

第5波疫情來勢洶洶，短短數個月內，已有超過8,000名患者魂斷香江，港人無不悲痛欲絕，為之嘆息！更甚者，殯儀業界推斷現時仍有數千具遺體未獲處理，更因公眾殮房等專門設施容量爆滿，大量遺體被迫安置在殮房外加設的冷凍櫃，或受高溫下「日曬雨淋」影響，部分已開始腐爛。須知道，遺體善後是救災工作的重要一環，任由屍體腐爛，容易孳生各種細菌病毒，病死者遺體的風險更高，容易引發次生災害。況且，冷凍櫃的功能本已遠遠比不上殮房設置，再加上近日氣溫逐漸回升，遺體腐化恐會加速，遺體善後的工作已到達不容拖延的地步！

更何況，妥善處理遺體是對死者的尊重，也能撫慰死者家人的悲痛。業界透露，雖然冷凍時間的長短不會影響遺容整理，但若然遺體的面容已開始腐爛，遺容整理的情況或未如理想，甚至完全無法上妝。倘若家人認領遺體時，發現親朋至愛的狀況慘不忍睹，無疑是對在生者的再一次傷害。為避免雪上加霜，港府應該簡化處理流程，加快火化遺體工作，例如食環署可加設火化爐、向私營火葬場借用設施等！最起碼，港府也要改善冷凍櫃的狀況，其中業界提出可降低冷凍櫃的溫度、在凍櫃頂安裝簷篷等，這些都不難實現，只看港府有心抑或無意。

針對殯儀業界現時人手不足，港府也應向業界提供適切支援，必要時也可以向內地求援，安排內地業界人員赴港協助。另對於死者家屬的協助，港府更是責無旁貸！本港的骨灰龕位本已供不應求，短時間內出現大量死者，家屬要尋找龕位絕非易事，港府也應伸出援手；最簡單的方法莫過於特事特辦，免除申請容許死者家屬在紀念公園內撒灰，也可以增加公眾骨灰龕位等，既減輕家屬的煩惱，也讓死者得到安息。

雖說現屆政府任期即將結束，但不代表這些工作和責任可推卸給下一屆；尤其現屆政府的任期尚有兩個多月，需要即時處理的任務不多，除了防疫抗疫，最不能拖延的便是遺體善後處理。假如港府一拖再拖，恐怕大量遺體將腐爛至面目全非，只會激化民怨，官員又徒添罪孽！不忘初心，方得始終；港府上任之初，信誓旦旦說要造福市民，結果釀成一場場天災人禍，不少市民苦苦堅持一年又一年，卻至死一場空。讓逝者死後得到安寧，或是港府最後的贖罪機會，還望官員能好好把握，也是讓現屆政府得以善終。