功夫茶：發泡膠山再惹火　毒煙沖天危健康

水流心不競，雲在意俱遲。都市人誰不嚮往呢種看水、看雲嘅悠閒自在！之不過，如果見到沖天大火，大舊黑雲席捲半空恍如核爆，現場更傳出刺鼻燒膠味，嗆到你喉嚨好痕吖好痕痕，跟住乞嗤連連鼻水長流，咁嘅環境，你話愁定唔愁？

各位，尋日晨早接近8點，長沙灣荔寶路近連翔道交界，有大量發泡膠箱起火，呢啲「惹火尤物」迅速蔓延，大量黑煙直沖雲霄，現場更傳出刺鼻燒膠味！嘩，犀利咯，即使記者身處中環，都能隔海拍下毒煙籠罩附近一帶。

阿哥，「煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家」，就令人充滿遐思夢想，尤其自命風流嘅男人！依家毒煙瀰漫着黐膠線味，令人見到都發噩夢！居民見狀不敢怠慢，慌忙報案。消防接報到場，開動兩條喉灌救，冇耐已將火救熄。有行車天橋底被熏黑，暫未聞有人吸入濃煙感不適，火警原因仍在調查中。

呢嗱！發泡膠圍城已有一段日子，事實上，香港喺2月9號已接獲深圳通知，因港疫情嚴峻而禁止香港使用過嘅發泡膠箱運返內地。據悉，正常情況下，每日約有200部運菜貨車抵港，每部貨車可盛載600箱蔬菜，即每日至少有12萬個載貨嘅發泡膠箱抵港，呢，仲未計運載內地水果等貨嘅發泡膠箱，18區都有蔬菜賣，啲發泡膠箱愈積愈多，搞到每個街市甚至每個區都好似發現一個萬里長城咁！認真壯觀！

大佬吖，一個個「萬里長城永不倒」，睇落香江似染病多啲喎！不是嗎？自2月初圍城以來，發泡膠箱已經造成各區衞生、市容、交通和火災隱患，「長城」長期咁建，即使冇千里黃河水滔滔，一旦發生火警，唔係次次淨係睇到沖天黑煙，烏雲如蘑菇，成為香港一道另類風景線；沖天大火，有機會會波及無辜，甚至死人㗎！

記者翻查資料，上月10日，當時本報記者亦曾直擊文首所提長沙灣荔寶路附近亦發生同類火警，上址擺放大批發泡膠箱、卡板及垃圾，環境衞生惡劣，未料「萬里長城」至今仍然屹立，終在一個月內第二次釀成火警！過去區內亦曾多次發生火警，不單止波及附近車輛，更令區內市民深受毒煙侵擾，恐造成健康風險。食環署早前曾表示，公眾地方擺放雜物如堆積發泡膠箱，屬街道管理問題，經常須多個政府部門協調下採取聯合行動處理。各位，呢啲就係港產官僚解決問題之道，不是大耍太極就係來一招「大力金剛腿」，將個波大腳一踢就唔關自己事！依家發泡膠箱圍城，除咗衞生火警隱患，如此阻街塞路好易釀交通意外，運房局局長難道又可置身事外？