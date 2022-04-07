世界視線：屠殺各執一版本　亂世真相誰闡明

在俄烏談判基本達成一致、俄軍從部分地區撤軍之際，烏克蘭先越境轟炸俄國油庫，之後宣稱俄軍在基輔市郊布恰屠殺400多名烏國平民。久未公開露面的烏克蘭總統澤連斯基，更在親臨布恰視察時指控俄羅斯要為「種族滅絕」負責；美國總統拜登則形容，俄羅斯總統普京是戰犯。俄烏衝突牽涉多國利益，每當局勢看來得以喘息或緩和時，總有一股勢力來點火藥引，可真是耐人尋味。

布恰事件曝光後，澤連斯基彷彿手握可置莫斯科於死地的王牌武器，於是改口兼態度強硬地稱，對於談判條約中去軍事化和去納粹化的條款，他「連談都不會談」；至於加入北約，他指烏克蘭已準備好，如果北約提議烏加入而非開玩笑的話，烏克蘭就準備加入。他之後在聯合國發表演說時，再次控訴俄羅斯犯下戰爭罪行，形容其行徑已與回教極端組織「伊斯蘭國」恐怖分子無異。

西方煞有介事發布衞星照，聲稱數周前俄軍仍控制布恰時已拍攝到屍體散落在街角。然而，事件乃是疑點重重。首先，烏克蘭國家警察4月2日發布的官方短片，走遍整個布恰拍攝清理街道及採訪當地人時均無異樣，但基輔於翌日便公布當地出現「大屠殺」。第二，如果俄軍在大街殺人，直接開槍擊斃就是，但布恰很多屍體都被綁手及臉部朝下，更像是集中槍決後一個個再擺到街上。

在美英和莫斯科各執一詞之際，俄羅斯主動提出要求聯合國安理會開會討論，奇怪的是輪值主席國英國卻對此予以拒絕。美英更在獨立調查結果出爐前，就開始推出進一步制裁俄國的方案。如果烏克蘭平民真是俄軍所殺，烏克蘭和美英不是應該希望聯合國立即派人調查，讓莫斯科無話可說、從而接受全世界審判，而非對此諸多阻撓吧。

自俄烏戰爭爆發以來，美英等盎格魯撒克遜國家不斷對俄烏局勢煽風點火。由美國主導的北約日前高調表示，非常歡迎芬蘭和瑞典加入組織，故意挑動克里姆林宮神經。一場戰爭令美國軍工企業及能源公司賺個盆滿缽滿，華府當然恨不得戰爭長期打下去；西方主流媒體也樂於積極配合，不作任何客觀報道來扭曲大眾認知。