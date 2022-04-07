美國與烏克蘭指控俄羅斯在布恰對平民屠殺，疑點眾多，難免令人聯想到美國在敍利亞利用資助的白頭盔組織製造屠殺與使用化武的假象。美國借助布恰事件正在重整對俄的戰場外的攻勢。在此之前，俄軍主動後撤，使俄烏談判增添了希望。德法等在歐盟內也開始對美國的制裁產生異議，戰場上烏克蘭及新納粹武裝在南部失利，敖德薩備受壓力，美國無法指揮烏軍反攻突圍。戰場與戰場外的形勢均不利於美國。布恰的指控適在此時應是美國扭轉逆勢之舉。

一是用屠殺指控，發動國防輿論攻勢，在歐洲以外作用不大，卻主要是以戰脅迫歐盟，特別是德法，要其服從美國指揮。二是借加強對俄的制裁，一方面進一步打擊俄羅斯的外貿抑減它的經濟資源能力。另方面，以此為藉口，擴大對烏的軍火供應。

三是以此鞏固因美國歐洲和烏克蘭內部對抗俄戰爭的團結。不過，歐盟各國應可了解美國的企圖，也應可看出布恰指控的真偽。順從美國，只是為勢所逼，法國還有大選因素。一如敍利亞白頭盔造假案，委蛇一陣，便還會返回德法的國家利益立場。布恰指控單是美國堅持，不可能以此逆轉烏克蘭談判與戰場上的劣勢。

俄羅斯現階段的戰略重點，是圍剿烏東餘下的烏軍力量。全佔烏東，便可進軍敖德薩，把烏克蘭的東南部全然割據。在基輔與烏西殘餘的烏軍力量沒法反攻，反會受俄軍步步進逼。俄羅斯佔了東南各地，便可在談判桌上施加壓力。談不攏，俄便將之吞併，採用全民公決，一如克里米亞。烏克蘭政府不接受，便要認真談判。與此同時，美歐的制裁與俄的反制使歐洲經濟走上滯脹道路，美國也不好過。時間拖延下，歐洲內部民眾必然不滿作反。烏克蘭的難民問題也會發酵，歐盟內部不穩，還有匈牙利在拖後腿。布恰指控只有一時作用，不可能扭轉在戰場內外的困境。

大戰從來在歐洲進行，烏克蘭危機若觸發大戰，也不會擴展至歐洲之外。俄烏之戰不早結束，歐洲的發展便會被嚴重傷害。歐盟經濟落後於美國，也正被中國趕上。讓美國挑撥，歐俄矛盾長期化的話，歐洲應是走向沒落。歐洲沒落，美國的共同價值團夥也便勢力大減。美國霸權也同時沒落。打敗了俄羅斯，傷殘了歐洲。美國會有力再打敗中國、印度嗎？