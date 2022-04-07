台灣當局「抗統謀獨」，最害怕的是大陸展開武統。台灣當局雖然向美國買了不少「先進武器」，也研發了一些自以為先進的武器，又聲稱台海地理優越，易守難攻，又吹噓台灣「戰備隊伍訓練」、「史上最強最硬」，又吹噓美台關係「堅如磐石」，「全世界的民主盟友」都會聯合起來「反對大陸犯台」，又吹噓「台灣不分藍綠」會和大陸「血戰到底」。

但俄烏戰事一起，台灣當局立刻「肝兒顫」，知道兩岸真的打起來，台灣的軍隊、軍力根本不行，從質到量小菜一碟，況且台灣軍隊多年沒打過仗，怎麼辦呢？

據說俄烏戰爭中，烏克蘭招募僱傭兵的做法大大啟發台灣，有「留美書生」獻策倣效烏克蘭，以僱傭兵對抗解放軍，而且還十分有把握地認為，台灣招募僱傭兵比烏克蘭條件更好。

台灣政治大學國際關係研究中心一位兼任研究員說，俄烏戰爭，烏克蘭已經在非洲找僱傭兵，台灣也可在台海之戰中預想這種情況，因為台軍連將軍都沒見過戰爭，最近一次戰爭是1958年的「八二三炮戰」。他說：「美國職業軍人常常打仗，大陸解放軍則有參加維和部隊，至少有參與戰爭」。他說，目前就有肯尼亞人願意去烏克蘭當僱傭兵，不僅有錢拿，若真的戰死，家人可得到補償，烏克蘭還可讓他們成為烏克蘭公民。他說，台灣也可以這樣做，台灣還有更好的社會福利，例如台灣的醫療保健和學費都便宜，會有吸引力。

聽了這番妙論，我們更清楚了解台灣朝野對兩岸關係、台灣前景、武力抗統這等生死存亡問題的解決之道，是多麼低水平、低智商、高腦殘。

不過，這位「留美書生」也挺可愛的，他還想到了僱傭兵戰敗的撤退問題，自問自答，撤退順序怎麼排？美國人會派包機來接走外派人員，而台灣民眾要撤離優先順序怎麼排？真是憂國憂民的「冒傻氣」！