窮則變，變則通。香港實行「一國兩制、港人治港」，本是權宜之計，說是「五十年不變」，其實變幻才是永恒，世界上任何事情都不可能一成不變。尤其經過回歸25年的風風雨雨，證明港人治港存在種種問題，既有先天不足，也有後天失調，已到了非變不可的時候。

鄧小平曾樂觀地指出，相信香港人能治理好香港。可惜事與願違，香港人不但沒有治理好香港，反而搞得烏煙瘴氣，給國家添煩添亂。當中固然有許多原因，但主要問題還是出在管治團隊身上。香港政治人才本來就不多，德才兼備者更是少之又少。有些人政治可靠，卻缺乏管治能力，例如董建華和梁振英；有些人具有管治經驗，卻陰陽怪氣，例如曾蔭權和林鄭月娥。香港回歸以來一直在這個怪圈裏打轉，商人治港不行，公務員治港也不行，以致亂象叢生，管治危機日甚一日。

正如孔子指出：「德不配位，必有災殃；德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」為政者道德修養不夠、智慧能力不足卻身居高位，必會招災惹禍。香港回歸後種種亂象無不印證了這個道理，反修例黑暴和新冠疫情更是將管治者無德無能暴露無遺。近年中央不斷強調「良政善治」，其實良政善治離不開人的因素，管治者除了必須政治可靠，而且要有擔當，更要有能力，缺一不可。

很明顯，香港一直沿用的那套選人機制已經不合時宜，要實現真正的良政善治，使一國兩制行穩致遠，就必須破除條條框框，在用人考量上大膽嘗試。警隊最近調整入職要求，包括取消警員、見習督察及輔警居港7年或以上的要求。這正是順應時代變化而採取的對應之策，警隊開了先河，其他部門自然亦可以跟隨。

過去中央囿於一國兩制，總是畏首畏尾，現在既然要落實全面管治權，就應該有新思維，從內地引進管治人才有何不可？香港是中國的地方，為何要顧忌洋人的看法？

隨着中美博弈日益白熱化，香港作為前沿陣地，面臨的衝擊和挑戰必定愈來愈激烈，單靠香港人根本無法應付。正如反修例黑暴一樣，反中亂港勢力與外部勢力裏應外合，港府只能捱打，若不是中央出手，香港早已變天。中央與其一再被動應對，替港府收拾爛攤子，何不端正主人家態度，自己掌握主動權？