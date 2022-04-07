林鄭眾望所歸，冇得留低，不少香港人笑逐顏開，終於可以為這些年的鬱結舒一口氣。無可否認，林鄭執政5年，沒有一件正事好事做過，香港亂象不斷，黑暴之後又有疫情，鑊鑊攞命。不論藍黃均對林鄭有彈無讚，抗疫無能更如同壓垮駱駝的最後一根稻草，不如歸去誠屬明智選擇。

然而，以為走了一個林鄭，特區便一天光晒，未免太傻太天真。目前的香港千瘡百孔，急需振衰起敝，下一任特首除了愛國愛港、中央信任這些基本條件，最重要是要有管治能力，否則不可能得到港人擁護。事實上，回歸以來中央皆所託非人，四位特首一蟹不如一蟹。在林鄭治下，現在連梁振英也有人懷念，老董的「八萬五」甚至成為「德政」，當知港人飽受無能執政者折騰，要求已低無可低。要是未來有人懷念起林鄭來，那才是最大的悲哀。

此所以，新特首不管是誰出任都好，必須緊貼民情，做到急民所急，切勿如曾蔭權爵士，政策一面倒向大財團傾斜。須知疫情下基層市民苦不堪言，中產同樣朝不保夕，老闆級則無生意可做，故疫後重建經濟為重中之重。新特首必須讓市民安居樂業，讓香港變回宜商城市，為經濟引入活水。否則，不論是土生土長的香港人，抑或是來港謀利的外商，只會用腳投票，捨港他去。

在中央連番出手掃除政治障礙後，新特首開局理應較歷任特首都要順利，先天條件已備，香港能否走出困境就看後天造化。與此同時，去殖化必須加快進行，尤其特首和高官家人的雙重國籍問題必須解決。《基本法》規定特首及主要官員不能持有外國國籍，卻無規定其家人必須放棄外籍，林鄭的丈夫和兒子便擁有英籍。要是新特首的家人又是英國人，難怪會被肥彭指為叛徒。