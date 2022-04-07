近日有西方機構發表報告，研究50多個重要經濟體，比較各地在新冠疫情中的復原速度，排在首位的是挪威，第二位是阿聯酋，香港則敬陪末座。香港的疫情大爆發比世界大部分地方遲，故復原較慢也是情理中事，本城問題，不是今日的討論重點，反倒值得留意的是阿聯酋。

自從爆發疫情以來，西方媒體與香港「黃絲」一直在抹黑中國疫苗，說甚麼打了等於沒打，更製造謠言，指內地至今不敢開放門禁，是啞子吃黃連，自知國產疫苗不濟，生怕一旦容許旅客自由往來，讓病毒長驅直進，全國最終因染疫而亡者，必將不計其數。

然而，光打嘴炮是沒有用的，且看阿聯酋，該國主要是接種中國疫苗。若然疫苗效用不佳，按理今天的阿聯酋理當疫患處處、哀鴻遍地，但是事實剛巧相反，該國成了全世界復原速度最快的地方之一，讓紐約、倫敦、巴黎等西方大城市瞠乎其後。

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，目前內地有多處地方都爆發疫潮，中國疫苗跟西方疫苗一樣，都無法保證接種者能免受病毒感染。不過，觀乎吉林與上海兩地，雖然疫情嚴重，暫時卻未見有大量居民因染疫而亡。國產疫苗的質量能否過硬，這就是最有力的證明。

早前，香港大學曾發表報告，比較國產科興和德國製的復必泰疫苗，何者效力更佳。答案是若然只打一至兩針，科興的保護力不如復必泰，要是打足三針，則兩者的效果是一般無異，科興甚至有後來居上之勢。愈是路遙，愈能顯出誰的腳力雄健，中西疫苗競賽是如此，整個中西實力的比併，其最後結果，看來也必將是如此。