烏克蘭總統澤連斯基透過視像方式在聯合國安理會發言，指控俄羅斯軍隊在首都基輔附近的布恰殺害至少300名平民，美國更指有衞星圖片顯示早在上月中，俄軍控制布恰期間已有平民陳屍街頭，俄方對此堅決否認，並指有關片段、照片是烏方心戰部隊偽造，形成了一道羅生門。

向平民採取行刑式槍決，絕對是為世所不容之事，難怪多個西方國家將矛頭指向俄羅斯，波蘭和西班牙更指俄軍在布恰施行「種族滅絕」。然而，美國何以要將「上月中已有平民陳屍街頭」留待如今才發表，當中有何考慮、計算？

莫說這是一個偽造影像技術氾濫的年代，美國前年才在「黑人的命也是命」示威浪潮中，被揭以誤導影片抹黑示威者搬磚頭搞事，白宮事後急急刪片，加上美國著名政治學家、芝加哥大學教授約翰‧米爾斯海默曾以專書盤點美國政府如何以謊言攻擊外交對手，這裏不是說生安白造是美國專利，而是戰場乃至日常生活充滿兵不厭詐，因此在未搞清真相前便急於下定論，態度未免草率。

關於大批平民被殺，外界現時所知仍有限，但它要麼是真有發生，要麼便如俄方所指是捏造，而如有平民真的被殺，誰殺的也很值得深究，如果是俄軍做，那麼是俄方高層指示，抑或只是默許前線部下無視軍紀，兩者亦有很大差別。俄方屠殺平民目的何在？是要在和談正朝利好俄方發展之時橫生枝節，換來西方更多制裁嗎？

俄軍前線若為了洩憤，而重蹈烏軍早前被德國傳媒公開影片所顯示般，犯下涉嫌在哈爾科夫州故意向俄軍戰俘腿部開槍的錯誤，行為實在似嗜血雜牌軍。烏軍實在應以上月據說因拒絕服從軍事指揮而摧毀亞速營總部的氣勢，再次教訓那些殺人如麻者。