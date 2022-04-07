《港區國安法》實施後，攬炒派由明轉暗，利用食店、社交平台繼續「煽暴」、「播獨」，荼毒社會。警方要依據國安法嚴厲執法，將反中亂港分子繩之以法。

反修例暴動期間，亂港分子借助所謂「黃色經濟圈」，製造社會撕裂，煽動大眾仇恨警察、港府與中央政府，又公然中傷、污衊、抵制不同政見的企業。儘管國安法粉碎了黑暴奪權圖謀，卻仍有餘毒未清。部分黃店與香港法輪功勾連，繼續散播相關言論，荼毒青年。有報章揭露，某「黃色經濟圈」的餐廳於疫情至今一直不忘「煽暴」，香港法輪功會長梁珍聯同林匡正早前到該店做直播，支持其抹黑抗疫及宣暴言論。

不法之徒又透過網上發布煽動確診者外出「播毒」的各種流言，宣稱「大家只可以團結先可以應對無良政府，堅持唔打針就係最好方法」。更有不法之徒造謠當局利用「港版健康碼」監控市民日常行蹤，情況等同「身上植入晶片，個人資料有機會『被送中』」；有人則稱近期疫情大爆發是源於政府每日「濫收」150名內地新移民令人口過多所致。

針對滋事分子於網上發布煽動確診者外出「播毒」的不同流言，警方已先後拘捕至少7人。近期網民接連造謠煽仇恨凸顯，無視甚或挑釁國安法的不法之徒大有人在，這是反修例暴動延續的社會遺患。

根據《港區國安法》及其他刑事條例，任何人不得煽動他人仇恨政府和違反防疫規定，有關網民言論明顯破壞公共衞生和秩序，司法機構需加快審理、判決有關案件的同時，筆者亦促請警方國安處採取相應執法行動，市民若看到有關訊息，也應即時舉報。