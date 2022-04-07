日前收到政府每戶派發的防疫服務包，內有中成藥、快速抗原測試劑、KN95口罩等，硬件來自中央政府的無私無償的關懷心事，物輕情意重。香港人在危情之下，幸得有祖國靠山撐住，才不致精神和體力不支倒下。這是世界上許多地方的人羨慕和妒忌港人的得天獨厚。

捧起防疫包，更感激那些日以繼夜、辛勞包裝的無私奉獻義工。沒有他們的積極響應，挺身參與義務工作，恐怕中央政府3月中已運抵香港的支援港人抗疫物資和中成藥，仍在倉庫中睡大覺。患難見真情！義工就是義字當頭，路見不平，拔刀相助，毫不計較個人得失，還要出錢出力，自掏腰包填肚。對比那些奉命「在家工作」、「在家抗疫」兼捧着金飯碗鐵飯碗的「優秀」公務員來說，真是「仗義多是屠狗輩，負心皆是讀書人」。那些參與包裝防疫包的義工，其實都是長期參與愛國愛港社團或工會的無酬義工，無論電話或家庭訪問、送藥、送防疫物品，甚至送糧食接濟居家隔離者，都有他們身影。可是，看到了民政局局長（署理）陳積志周前受訪自白的報道後，覺得林鄭政府應為自己無德無能無兵羞愧。

其一，凸顯現屆政府領導無能，公務員受寵不受調。陳局長在電台節目說，包裝350萬防疫包，18萬公務員只有2,000人報名參加，好在得到了民間社團動員組織1.7萬名無酬義工撐住。其二，北斗星隕落。長期受公帑資助的社福團體和慈善團體、接受公帑支薪的社工，忘卻助人為本，完全拋棄服務弱勢社群使命。更有統計揭露，有38%的社工沒有打針，怎去抗疫？其三，林鄭政府分階段解散全港1.5萬位義工組成的1,600個互委會後，變了無兵司令，哪會有住區基層力量支持搞全民強檢？