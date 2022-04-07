剛過去的清明，確實令港人倍添傷感！新冠疫情令本港累計逾8,000人死亡。禁聚令未除，大批孝子賢孫仍到墳場拜祭先人，慎終追遠傳統豈能改變！風吹曠野紙錢飛，適逢清明，倍添傷感愁緒。

多個宗教分別製作「悼亡慰生儀禮」影片，盼生者節哀，冀香港早日走出陰霾。有失去母親嘅蔡太日前期待特首公開向新冠死者家屬道歉！一個如此簡單嘅要求，終於有了反應！特首林鄭喺清明節，代表政府向死者表示哀悼，而公務員事務局局長聶德權亦有在網上向離世患者家人致以慰問。

有人覺得，這不是林鄭出自內心對逝者亡魂嘅哀悼，不過係「代表政府」，咁嘅哀悼，終隔一層，亦欠誠意。當然，以林鄭一向「好打得」性格，孤傲冷漠，「官到無求膽自大」，更何況已「夠鐘返屋企」嘅佢，又怎會自降身段，誠心摰意道個歉吖！晚清中興大臣曾國藩說過，「未有平日不早起，而臨敵忽能早起者，未有平日不習勞，而臨敵忽能習勞者，未有平日不忍飢耐寒，而臨敵忽能忍飢耐寒者。」是以佢告誡其下屬，平時就是戰時，不能拿「平時」當借口，每天必須早起、習勞、忍飢耐寒。

曾國藩所言，有一定至理焉！為政者，平時高傲自恃，不但不把自己嘅團隊放在眼裏，甚麼「口罩戴咗都要除番」，其霸道令人記憶猶新，如此好勇鬥狠之人，又怎會把市民放於心上！叫佢向無辜亡魂講句道歉，都真係難過向和尚借梳，甚至比死更難受。時移世變，像老朽這輩人，往往覺得一個普通嘅人，只要有禮上身，就顯出高貴，這與權勢、財富無半毛錢關係。古人說：凡人之所以貴於禽獸者，以有禮也。是以無論文官、武官治港，必須謹記：以禮善待守法之百姓！