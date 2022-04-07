內地正在經歷武漢疫情之後最嚴峻的一波疫情高峰，尤其是第一大城市上海的封城，帶給國人巨大震動。雖然官方仍在不停地宣傳正能量，但與兩年前那種齊心協力的氛圍相比，大眾的疲憊與難忍，也日漸明顯。持續頻繁的核酸檢測、封控圈禁，經濟的大面積停擺，讓不少老百姓大嘆：折騰之苦猛於新冠之苦，次生災害反而超過疫情本身。

譬如，幾乎將全部醫護人員，用於照顧那些根本毫無症狀、躺着玩手機的新冠感染者；但其他突發心肌梗塞、哮喘急症的病患，卻因得不到救治而死亡的慘劇，從西安到吉林，再到上海，屢見不鮮。新冠感染者，享受一日三餐充足保障；而被封控在家的健康人群，卻菜盡糧絕，嗷嗷待哺，不知究竟是要將感染者還是非感染者「清零」？

中國在兩年前以舉國之力在短期內壓制了疫情，顯示了強大的調度能力。然病毒在變異，抗疫焉能故步自封？世界上沒有一成不變、百試百靈的妙藥，這是基本的哲學常識嘛。遺憾的是，一些官媒，公然將「清零」與「共存」，上升到了「制度之爭、國力之爭、治理能力之爭、文明之爭」。

明眼人一望便知，則是幾十年前姓資姓社的慣用套路。那是，一切事物，無論是經濟模式還是社會政策，無論是歷史、文學，還是軍事、外交，一切都要區分姓資姓社。加強戰術訓練，就是不講政治，就是資產階級軍事觀點；與歐美發展友好關係，就是向資產階級投降路線，那怕勒緊腰帶做賠本生意也要援助亞非拉；老百姓多養幾隻雞，都算資本主義尾巴。

而鄧小平最大的貢獻，從改革開放到南巡講話，就是破除了姓資姓社的迷信愚昧。計劃和市場都是手段，清零與共存同樣如此，別人的探索，並非一定是要照搬照抄，但亦不妨批判地借鑑。擇善而從，不善而改。如果將其意識形態標籤化，極盡諷刺挖苦之能事，不斷妖魔化、污名化，極力散布恐慌與焦慮，將此作為抗疫政策的合法性支撐，那就是自縛手腳、徒增障礙了。一些市縣，出現一二個例，便動輒封城數周。權力凌駕科學，不容討論，不計代價。

回顧歷史，泱泱中華，有容乃大，虛懷若谷，方成盛世氣象；反而是滿清親貴，自居天朝上國，傲慢顢頇，卻落得個支離破碎的下場。高層一再強調：「新冠肺炎疫情是全人類面對的共同挑戰，需要國際社會通力合作。」那麼，一味鼓動對立、鬥爭，就未免有損合作誠意。

疫情帶來國際產業鏈的調整。若長期與國際市場脫節，那麼一些「躺平」國家，反而會「躺贏」，趁機取代中國在國際中的地位。這豈非親者痛，仇者快？中國的舉國體制，在配置資源方面擁有不可比擬的速度。而同樣亟待補課的是，引導民眾正確認識疫情，避免在訊息繭房與孤島中坐井觀天。把科學還給科學，讓人性回歸人性，才能喚回公眾信心。