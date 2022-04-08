正論：航空樞紐飛不起　重重掣肘百業悲

重重禁令，插翼難飛。疫下百業蕭條，香港政府不斷用公帑補貼市民與企業，新一輪推出的「保就業計劃」，昨日又修訂放寬限制，再加上同日派發首階段消費券，全部都支出龐大，以百億元計，難怪財政預算由盈轉虧，錢可以解決的問題不是問題，但「長貧難顧」，不斷泵水會掏空庫房，而部分行業涉及本港國際形象，可以說是與特區榮辱與共，政府豈能坐視不理？

香港雖然在本月初解除多國禁飛令，但依然保留重重限制，實際航班遠不及以往，國際航空組織高層在年初已經批評港府的限制旅遊措施，會將香港變成「孤島」，日前再度發聲，指香港已不再是國際航空樞紐，入境班機限制與旅客隔離規定，過於嚴苛，導致許多航空公司取消來往香港的航班，令往來香港人流嚴重受阻，香港實質上「已從航班地圖上消失」，以本港為樞紐運營的航空公司正面臨艱難時期，業界感到在香港營運是不可能的任務。

航空業界的困難是可以理解，然而造成今日的局面，部分原因是因為航空公司機組人員違反防疫措施，令到病毒入侵，造成一浪又一浪疫潮，國泰航空是公認的禍首，對第5波疫潮難辭其咎，取巧地「客機去、貨機返」，令到機組人員豁免檢疫，因此引爆的傳播群組，造成病毒在社區大爆發，無數隱形傳播鏈擴散，終致一發不可收拾。

國泰航空管理不善，問題層出不窮，高層投機損手，便大量裁員去「填氹」，惡性循環，服務質素如江河日下，被旅客離棄，虧損嚴重，特區政府前後動用300億元救亡，簡直是無底深潭，各界都力諫必須與國泰斬纜。國泰航空股價持續插水，昨日又下跌，自作孽，不可活，國泰自食其果，可是卻累及行家以及各行各業，人命傷亡不計其數，特區政府須追究其法律責任，以息民憤。

一方面要追究責任，另一方面亦要檢討現行的政策。香港緊隨內地，堅持「動態清零」，然而制度及配套未能配合，東施效顰，自然事倍功半，付出的代價是阻礙經濟復甦，嚴重落後於全球其他地方的反彈，亞洲不少地方都重開邊境或密鑼緊鼓準備，這些是香港的競爭對手，以往好景時都受到極大威脅，更何況今非昔比，現在香港經歷前所未有的低潮，其他對手自然想瓜分市場，即使港府縮短了入境旅客隔離期限，但吸引力遠不如免檢，旅客依然會選擇較為少限制的地方，香港若繼續對航空業諸多掣肘，將面臨錯過國際航空旅遊復甦所帶來的巨大經濟及社會益處。

不認還須認，香港沒落，難以回到從前，不能沉醉於往昔的輝煌。逆水行舟，不進則退，為官者要審時度勢，要香港重新起飛，大鵬展翅，必須要鬆開束縛。航空業與經濟息息相關，牽一髮動全身，政府自命布下天羅地網，依然爆出逾百萬人感染的第5波疫潮，可見所謂的防疫措施，嚴苛卻不實際，再不檢討，下一個倒下來的就是航空業。